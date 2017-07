Computadoras que emulan el cerebro humano: un avance imparable

(Tomada de la Red)

La cognición es la facultad del cerebro de procesar información a partir de la percepción, experiencia y otras características subjetivas. Consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, los sentimientos.El término computación cognitiva está estrechamente asociado con el sistema cognitivo de IBM, Watson. El superordenador Watson es un sistema informático de inteligencia artificial que es capaz de responder a preguntas formuladas en lenguaje natural, gracias a una base de datos almacenada localmente.Para probar sus capacidades reales, participó en el concurso de televisión estadounidense Jeopardy, derrotando a sus dos oponentes humanos, indica Muy Interesante Pero Watson no está solo, sino que todos los gigantes tecnológicos han apostado también en soluciones basadas en computación cognitiva. Otra de las maquinas muy habilidosas en los juegos es Libratus, creado por la Universidad de Alberta (Canadá) y la Universidad Charles de Praga (Republica Checa).Libratus es un programa de ordenador de inteligencia artificial diseñado para jugar al póquer, y que ha batido a un grupo de profesionales de póker en múltiples partidas. Tampoco nos podríamos olvidar de AlphaGo de Google, programa informático desarrollado por Google DeepMind para jugar al juego de mesa Go, un juego de mesa mucho más complejo que el ajedrez.Otra de las soluciones basada en computación cognitiva es la asistencia personal inteligente que se encuentra en las nuevas versiones del sistema operativo. En esta área todas las empresas tecnológicas punteras han desarrollado su propio algoritmo. Microsoft ha presentado Cortana, una herramienta que puede establecer recordatorios, reconocer la voz natural y responder preguntas utilizando información del motor de búsqueda Bing, Yelp y Foursquare. Apple también ha presentado su propia solución para los usuarios de iOS.El verdadero poder de Google Now es que además se basa en el historial de búsquedas para anticipar las necesidades antes de que el usuario las solicite.Siri es un asistente personal inteligente que puede trabajar a través de múltiples aplicaciones iPhone y iPad según sea necesario para cumplir con sus tareas. Google, ha desarrollado Google Now, para Android y también para iOS.El verdadero poder de Google Now es que además se basa en las preferencias del usuario y en el historial de búsquedas para anticipar las necesidades y ofrecer información personalizada basada en esas necesidades antes de que el usuario lo solicite.Otro asistente personal inteligente en este caso no conectado a un sistema operativo de dispositivo estándar es Alexa, desarrollado por Amazon.Alexa responde al control de voz al devolver la información sobre los productos, música, noticias, clima, deportes y mucho más.Finalmente, Samsung en su último teléfono móvil incluye Bixby, software será capaz de combinar lenguaje conversacional y la integración con aplicaciones de terceros para llevar a cabo tareas, dictado de mensajes o responder a consultas.