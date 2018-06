Jeff Bezos, dueño de Amazon, planea vender boletos para vuelos espaciales en el 2019

(GH)

La batalla entre los multimillonarios Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson parece destinada a finalmente enviar a sus primeros pasajeros al espacio el próximo año, informa el Daily Mail Hablando en la Cumbre del Sector Público de Servicios Web de Amazon, el vicepresidente Senior de Blue Origin, Rob Meyerson, dijo: "Planeamos comenzar a volar pronto con nuestros primeros pasajeros de prueba".Añadió que "esperamos comenzar a vender boletos en 2019", aunque la empresa aún no ha informado cuánto costarán los vuelos.Incluso Jeff Bezos se negó a revelar el costo de un boleto."Todavía no sabemos el precio del boleto. No hemos decidido", dijo en una entrevista en el escenario el 25 de mayo en la Conferencia Internacional de Desarrollo Espacial de la Sociedad Nacional del Espacio en Los Ángeles.Sin embargo, la firma ha dicho que definitivamente realizará vuelos turísticos, e incluso ha producido un video animado que muestra a las personas en un vuelo suborbital en las naves New Shepard.Han volado sus vehículos New Shepard ocho veces, más recientemente el 29 de abril, y también está trabajando en un módulo lunar llamado Blue Moon.La compañía no ha divulgado un cronograma para el próximo vuelo, pero Dean Kassman, jefe de tecnología avanzada en Blue Origin, dijo en una charla posterior en la reunión que el próximo vuelo sería en 'el período de verano'.En comparación, Virgin Galactic comenzó a vender boletos hace más de una década, incluso cuando SpaceShipTwo todavía estaba en las primeras etapas de desarrollo.La compañía tiene aproximadamente 700 clientes que han pagado al menos un depósito.El mes pasado dio un paso más hacia el envío de turistas a la órbita con su último vuelo de prueba que llegó hasta la mitad del espacio.