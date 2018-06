Comenzarán a vender boletos al espacio el próximo año

(Tomada de la Red)

Blue Origin, la startup de turismo espacial propiedad de Jeff Bezos de Amazon, dice que comenzará a vender boletos de pasajeros para viajes al espacio en 2019.



La línea de tiempo provino del vicepresidente senior de Blue Origin, Rob Meyerson, cuyos comentarios en un evento de Amazon Web Services fueron informados por Space News . Meyerson no dijo cuánto costarían los boletos cuando salgan a la venta.



La compañía también planea realizar vuelos de prueba tripulados de su cohete New Shepard "pronto", lo que significa que la compañía de Bezos podría, al menos en una métrica, obtener un salto en su rival SpaceX.



Blue Origin, al menos por ahora, es menos ambicioso que SpaceX de Elon Musk, que acaba de conseguir un contrato militar histórico para su nuevo cohete Falcon Heavy. El New Shepard es minúsculo en comparación con el Falcon Heavy, o incluso el Falcon 9, y tiene una altitud máxima mucho más baja que cualquiera de los dos, y solo alcanza altitudes suborbitales.







