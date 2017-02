El error de Google que desconecta a los usuarios no es un hackeo

(Tomada de la Red)

Desde el pasado jueves 23 de febrero, miles de usuarios de cuentas de Google de todo el mundo están siendo avisados de forma repentina de que su sesión se ha desconectado y que deben volver a introducir su contraseña en todas las cuentas y en los dispositivos afectados.Lo inesperado del mensaje de conexión ha llevado a muchos usuarios a pensar que se trataba de un acceso no autorizado a su cuenta y que habían sufrido un «hackeo». La desconexión afectó a las cuentas de Google en todas sus herramientas: Gmail, YouTube, Google+, Drive, Maps, entre otras.Ante la confusión inicial, Google ha avisado a través de su foro de ayuda que el error no se debe a una falla de seguridad.«Estamos investigando, pero no es necesario preocuparse: no hay indicios que conecten esto con 'phishing' u otras amenazas de seguridad en las cuentas», ha expresado una empleada de la compañía.Para conectar las cuentas de Google de forma más rápida, en lugar de hacerlo cuenta por cuenta y dispositivo por dispositivo, Google recomienda a quienes han sufrido estos problemas que se validen desde la web central de las cuentas google, accounts.google.com.A través de su perfil de Twitter, Google ha querido también calmar a los afectados por el cierre de sesión: «Sabemos que algunos de vosotros habéis tenido problemas al validaros hoy.Por favor, intentadlo otra vez ahora. Estad tranquilos - la seguridad de vuestra cuenta no está afectada».Aunque finalmente todo indica que no hay peligro, resulta aconsejable proteger la seguridad de las cuentas de Google, cambiando la contraseña periódicamente y activando el servicio de doble autenticación que requiere un código que se envía por SMS, minimizando así el riesgo de «hackeo».