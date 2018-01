Instagram notificará a usuarios si haces captura de pantalla a sus Stories

(Tomada de la Red)

Instagram no desea quedarse atrás en cuanto a ofrecer variedad en sus alternativas, y seguramente esta es otra de sus estrategias para mantener a los usuarios atrapados en su plataforma. Ahora, si un usuario intenta evitar que una de las Stories muera a las 24 horas de haber sido creada, ya no podrá hacerlo más.Según información suministrada por WaBetaInfo, los desarrolladores de la popular app de fotografía no se han conformado con notificar sobre las capturas, ya que ahora Instagram también avisará sobre cualquier captura de pantalla que se realice mientras se accede a las Stories, incluso si se trata de otra herramienta instalada en tu móvil para tal fin.Esta actualización, que no había terminado de convencer a todos los usuarios, ahora termina de radicalizar las capturas de pantalla.El hecho es que si deseas hacer inmortalizar uno de estos momentos desde las Stories de otro usuario, ya no tendrás la posibilidad de hacerlo, incluso si usas una app de terceros para que Instagram no te detecte.Aunque se trata de una funcionalidad que está en modo de prueba, lo más seguro es que termine siendo implementada próximamente.Es evidente que las intenciones de la compañía de Mark Zuckerberg con Instagram es alcanzar una fusión total entre sus tres proyectos pilares: Facebook, Instagram y Whatsapp, y desde luego, que nada quede oculto.Primero vimos cómo las Stories llegaron a Facebook y a Whatsapp, y más recientemente, que otros usuarios verían nuestra última conexión a la red social basada en fotos.Recuerda que la nueva característica de notificación de captura de pantalla aún no está habilitada, por lo que podrás continuar haciéndolo de forma anónima.Fuente: TEKCRISPY.COM