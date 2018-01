¿Qué es lo que Apple planea para el sucesor del iPhone X?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Como cada año, se espera que la firma de Cupertino presente las nuevas versiones o equipos mejorados de sus iPhone. A finales de 2017 se especuló que Apple podría tener en la mira el lanzamiento de tres nuevas versiones del iPhone X, esto después de no tener el alcance esperado en el mercado.



Debido a esto, el diseñador Martin Hajek junto con el portal iDropNews , decidió inspirarse en todos los rumores hasta el momento y creó versiones en 3D de lo que él llama el "iPhone XI", que podría darnos una buena pista visual de lo que Apple podría develar realmente vienen septiembre.



De acuerdo con el portal "Business Insider", el iPhone XI no tiene grandes cambios físicamente, lo cual no es de sorprender, ya que el iPhone X fue el rediseño más grande de la historia del gadget, y su nueva apariencia no solo significaba que su aspecto se había modificado, sino también su funcionalidad.



Asimismo, para una empresa como Apple, que necesita moverse con precisión cada que se aventura a lanzar alguna funcionalidad nueva, este fue un cambio lo suficientemente importante, por lo que es razonable no esperar que hagan algo demasiado drástico este año.



Hajek también considera que puede haber una versión de doble SIM, de la cual se ha especulado en la red, pero que en realidad no se alinea con la historia de Apple, por lo que no es probable al menos de momento, que un diseño así aparezca.



El boceto también nos muestra una disminución en los biseles y en la parte superior central de la pantalla donde se encuentra la cámara, ya que debido al desarrollo detrás del sistema de cámara TrueDepth, es posible que Apple lo modifique a tiempo.



El ilustrador también considera que Apple podría hacer una modificación en la cámara trasera, al eliminar el bache de la cámara, es decir, la parte que resalta al lente.



A partir del lanzamiento del iPhone 6 en 2014, el cual contaba con una talla delgada obligó a la compañía a dejar un bulto fuera de la carcasa, ya que el sensor en el interior era más grande que el resto del teléfono, característica que se conservó en los siguientes modelos.



Es por ello que en el nuevo modelo, Apple podría dejar al ras la cámara.