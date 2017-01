Diversidad en tecnología: Mucha atención, poco progreso

NUEVA YORK, EU.(AP)

La industria de tecnología nos trajo los autos autónomos, la inteligencia artificial y las impresoras 3-D. Pero cuando se trata de diversidad racial y de género, las empresas líderes no están a la vanguardia.



Pese a que se han dado claros esfuerzos para contratar más negros, latinos y mujeres, especialmente en puestos de liderazgo y técnicos, la cantidad de empleados de minorías en las grandes empresas de tecnología apenas se notan.



En el 2014, de todos los empleados de Google, el 2% era negro y el 3% era hispano, cifras que no han variado desde entonces. Estas cantidades son parecidas a las de Facebook y Twitter.



Microsoft es ligeramente más diverso en lo racial (aunque esto no es así cuando se trata de género) y Apple lo es un poco más, aunque todavía no es un reflejo de la población estadounidense.



Amazon es racialmente más diverso, aunque en sus totales contabilizan una gran cantidad de trabajadores de almacén, de bajos ingresos.



Las mujeres, entre tanto, representan menos de un tercio de la fuerza laboral en muchas empresas y mucho menos en ingeniería y otros trabajos técnicos.



Las compañías de tecnología tienden a disculparse diciendo que no hay suficiente oferta, o sea, hay escasez de mujeres y minorías con aptitudes técnicas. Pero varios académicos, trabajadores en la industria e intercesores de diversidad dicen que hay un problema más grande.



Silicon Valley, argumentan, no ha confrontado sus propias suposiciones, hechas tácitamente, sobre qué es lo que es un buen empleado de tecnología.



"La gente encargada de contratar personal no está cambiando su manera de pensar sobre lo que considera un trabajador calificado", dijo Leslie Miley, directora de ingeniería de Slack, empresa emergente de servicio de comunicación.



Miley, quien es afroestadounidense, trabajó antes como ingeniera en Twitter, Apple, Google y Yahoo.



LA INDUSTRIA ESTA TRATANDO



Las compañías están invirtiendo mucho tiempo y dinero para mejorar la diversidad. Hace dos años, Intel se puso la meta de lograr representación integral en su fuerza laboral para el 2020. Pese a prometer 300 millones para el esfuerzo y lograr un poco de éxito al comienzo, Intel reconoce que "hay mucho trabajo por hacer".



Existen programas parecidos que están funcionando en toda la industria, desde programas de alcance en secundarias y universidades históricamente negras hasta programas de internado, mentores y patrocinios para campamentos de programación. Hasta ahora, no han dado muchos frutos.