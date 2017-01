Francia bloqueó más de 2.700 portales de Internet en 2016

LILLE, Francia (AP)

Las autoridades francesas ordenaron bloquear o eliminar más de 2.700 portales de internet en 2016, informó el martes el ministro del Interior Bruno Le Roux, en un incremento de censura que algunos críticos dicen no va a hacer mucho para eliminar contenido extremista.



Le Roux dijo en una conferencia sobre ciberseguridad en la norteña ciudad de Lille que su gobierno solicitó el bloqueo de 834 websites y que otros 1.929 serán sacados de los resultados de búsquedas como parte de la pelea contra "contenido terrorista y de pornografía infantil".



"Para enfrentar una amenaza terrorista extremamente seria, nos hemos dado medios sin precedentes para reforzar la eficacia de nuestras acciones", dijo, y apuntó a unidades de vigilancia en la internet y nuevos laboratorios forenses para analizar evidencia digital.



Le Roux no dio más detalles, pero los números de censura de portales representan un considerable incremento sobre las cifras registradas por el grupo vigilante de privacidad en la internet, conocido por las siglas CNIL en francés.



En abril, CNIL reportó que 312 portales fueron bloqueados y 855 eliminados de las búsquedas en Francia entre el 11 de marzo del 2015 y el 29 de febrero del 2016.



Las autoridades francesas pueden bloquear portales sin una orden judicial, bajo una ley del 2011 que fue puesta en vigor luego que extremistas islámicos mataron a 17 personas en una revista satírica y un supermercado judío en enero del 2015. El primer bloqueo de un portal fue reportado dos meses más tarde.



Algunos en la conferencia expresaron escepticismo sobre la eficacia de bloquear portales en Francia.



Octave Klaba, fundador de OVH, uno de los principales proveedores de alojamiento de internet, dijo que la expansión del régimen de censura era una pose política, dada la naturaleza global de la internet.



"Lo entiendo, pero es inútil", le dijo Klaba a The Associated Press tras el discurso de Le Roux. "Yo soy del sector tecnológico. Sé cómo funciona".