Arabia Saudí está en alerta por virus informático

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP)

Arabia Saudí advirtió el martes que un virus que destruyó los sistemas informáticos de su petrolera estatal en 2012 ha regresado, y que al menos una gran empresa petroquímica ha sido afectada.



Las sospechas por la difusión inicial del virus Shamoon en 2012 recayeron sobre Irán, ya que se produjo después del ciberataque Stuxnet contra el controvertido programa de enriquecimiento nuclear de Teherán.



No estaba claro de inmediato quién era responsable de la nueva infección, aunque las relaciones entre los rivales regionales siguen siendo tensas.



Los informes en la televisora estatal saudí el lunes sugieren que el virus Shamoon atacó a 15 agencias del gobierno, incluido el Ministerio de Trabajo, e instituciones privadas.

Sadara, una empresa conjunta entre Saudi Arabian Oil Co. y Dow Chemical Co. de Michigan, cerró su red informática debido a un trastorno.



El vocero de la empresa, Sami Amin, dijo que la red seguía caída el martes aunque esto no ha afectado las operaciones. Se negó a entrar en detalles.



Otro informe en la televisora estatal el martes dijo que Saudi Technical and Vocational Training Corp. fue afectada, aunque un vocero negó que el virus hubiese dañado la red.

Symantec Corp., una empresa de seguridad con sede en California, advirtió en noviembre que se había detectado el Shamoon en Arabia Saudí.



El virus borra el disco duro de la computadora afectada y exhibe en su pantalla el cuerpo del niño sirio de tres años Aylan Kurdi, quien se ahogó cuando huía con su familia de la guerra civil, dijo Symantec.



Los ataques de noviembre aparentemente incluyeron el uso de contraseñas previamente robadas.



"No se sabe por qué ha reaparecido Shamoon después de cuatro años", dijo Symantec. "Pero con su alto poder de destrucción, está claro que los agresores quieren que sus blancos le presten atención".