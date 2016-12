La nueva estafa en WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si te ha llegado algún mensaje informándote que ya puedes saber con quién chatea tu pareja o tus amigos, ¡ten cuidado! Es un engaño que circula vía WhatsApp.



La estafa promete revelar con quién están hablando tus contactos de la aplicación, algo que para muchos será una oferta muy atractiva, sin embargo este engaño puede llevarte a descargar programas maliciosos o que añadas tu número de teléfono a listas de mensajes de texto con costo.



Al dar “clic” al vínculo, éste llevará a un mensaje que promete activar esta supuesta nueva función, pero antes se debe compartir la liga con otros 10 contactos; de esta manera buscan que la estafa se propague.



La empresa de seguridad informática Eset, quien dio a conocer este nuevo engaño, brinda algunos consejos:



- Ponerse en contacto con tus amigos y avíseles que se trata de una estafa.



- Si has completado algún formulario con tu número de celular o has enviado algún mensaje de texto a un número desconocido, contacta a tu operador de telefonía para asegurarte de que no te haya suscrito a un servicio o una lista de mensajes con costo.



- Si has instalado alguna aplicación como producto de este engaño, quítala de tu celular.