HTC U11 Plus aparece de nuevo

(Tomada de la Red)

Recientemente hablamos del HTC U11 Plus, el próximo estandarte de la taiwanesa para competir en el segmento de los móviles con gran pantalla y mínimos marcos. En aquella filtración de @OnLeaks vimos un diseño que si bien redujo los marcos, se quedaba muy lejos de otros logros.Afortunadamente ahora tenemos otro vistazo al mencionado móvil. TENAA, el órgano chino regulador de telecomunicaciones, nos muestra un diseño mucho más acertado y acorde a la tendencia actual, con el que HTC fácilmente competirá. Además, al ser TENAA la fuente, podemos esperar que este sea el diseño definitivo.Nuestra imagen de portada muestra un dispositivo con solo un pequeño borde superior, prácticamente sin borde inferior, de manera que el sensor de huellas pasa a la parte trasera, como ya suele ser costumbre. Es un tanto difícil apreciar correctamente el diseño debido a la calidad de las imágenes, pero desde el sitio Mobilissimo han hecho un pequeño ajuste para darnos una mejor idea.TENAA no provee detalles técnicos, pero lo que se sabe hasta ahora es que el HTC U11 Plus tendría pantalla de 5.9 pulgadas con resolución QHD+ y formato 18:9 para aprovechar el aumento de tamaño. Aparte de esto, los cambios técnicos serían mínimos respecto al HTC U11: chipset Snapdragon 835, 4/64 y 6/128 GB de RAM y almacenamiento dependiendo de la región, cámara principal de 12 megapixeles, resistencia al agua, y cuerpo de cristal.La compañía ha confirmado que el 2 de noviembre llevará a cabo la presentación de un nuevo integrante de la familia HTC U, aunque los rumores dicen que también veríamos llegar al pequeño HTC U11 Life. Ya pronto saldremos de dudas.