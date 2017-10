Los duelos de robots gigantes ya están aquí

(Tomada de la Red)

Hay cosas por las que debemos agradecer que vivimos en el año 2017: Tinder, los teléfonos inteligentes, la nueva trilogía de Star Wars y, ahora, el primer duelo televisados de robots gigantes, que ocurrió frente a nuestros propios ojos a través del canal de Twitch de MegaBots.El evento tuvo como protagonistas a dos equipos internacionales: Estados Unidos, representado por el Eagle Prime de MegaBots y Japón, quizás el país que más ha fantaseado con la idea de tener un robot gigante de combate, quienes estarán representados por Kuratas, de la empresa Suidobashi Heavy Industry.El evento no fue transmitido en vivo, ya que como explican sus creadores, este constó de diferentes rondas de pelea, las que fueron separadas entre varios días, para dar la oportunidad a los creadores de reparar a sus luchadores, tal como ocurre en una pelea de boxeo con los entrenadores.Es por eso que la pelea no fue mostrada en vivo pero si mantuvo la estructura de dicho reporte, además contó con la presencia de dos comentaristas Mike Golberg y la experta en robótica, Saura Naderi.Cada robot media entre 4 y 5 metros de altura, pesaban más de 10 toneladas y contaban con una serie de armas que no cortaban el metal pero si causaban la mayor cantidad de daño. Con información de MOUSE LATERCERA.COM El duelo se llevó a cabo en una fábrica abandonada en Japón y sólo los ingenieros a cargo de las máquinas sirvieron de espectadores, a continuación el video de la batalla para que lo mires: