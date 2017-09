"Hater", el "Tinder" para ligar con personas que odian lo mismo que tú

(Tomada de la Red)

Las aplicaciones y webs de citas se basan en un algoritmo de los puntos en común que tienen dos personas para que queden, se conozcan y -quién sabe- sea el comienzo de una relación.Sin embargo, el ideólogo de esta app, Brendan Alper, decidió ir en la línea contraria para desarrollar una aplicación que uniera a la gente a través de los temas o cosas que detestan.«Encontré estudios que demuestran que detestar las mismas cosas puede unir a la gente, y que uno está dispuesto a ser más honesto y abierto sobre lo que odia que sobre lo que le gusta», contestó tras ser entrevistado en la revista «Behind the App».De esa idea formulada como una broma en principio nació «Hater», la app para conocer a personas que odian los mismo que tú.Este nuevo concepto de algoritmos se lanzó al mercado el año pasado para iOS y recientemente se ha sacado una versión para Android.«Hater» funciona a través de un sistema de GPS para encontrar a posibles candidatos en la proximidad, además de un sistema muy parecido al que utilizan otros portales de citas como Tinder con el que se permite aceptar o rechazar a posibles candidatos de forma anónima.¿Odias a Donald Trump? ¿Las tapas? Entonces el algoritmo identificará a través de las cosas que no soportas a gente que no detestarás. O por lo menos eso prometen, pero todavía no hay una versión española para ponerlo en práctica.El porcentaje de compatibilidad se mide en función de las cosas que cada uno detesta. Hay una serie de temas para que los usuarios elijan, pero el tipo de aversiones irá aumentando a medida que vaya subiendo el número de usuarios.Sin embargo, no es la única idea peculiar para establecer un portal de citas. Existen diversas plataformas como «Blistlr» para los que les gusta las personas con barba o «Maple Match» para los estadounidenses que prefieren quedar en una cita con un o una canadiense.