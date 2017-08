Mexicano es finalista para enviar mensaje a nave de la NASA

(Agencias)

El astrónomo mexicano Andres Eloy Martínez Rojas fue seleccionado por la NASA como uno de los 10 finalistas del concurso Message To Voyager para enviar el próximo 5 de septiembre un mensaje optimista a la nave Voyager 1 con motivo de los 40 años de su lanzamiento.Su mensaje, escrito en Twitter, destacó entre millones de tuits para someterlo a votación.El mensaje de Martínez Rojas está escrito en inglés y dice:" You carry our hopes and dreams to the stars" "Tú llevas nuestras esperanzas y sueños a las estrellas".Message To Voyager estuvo recibiendo millones de mensajes de todo el mundo desde principios de agosto para que miembros del equipo de la misión Voyager, el JPL de la NASA y la NASA misma, escogieran los 10 más creativos y esperanzadores."Mi mensaje básicamente recalca el espíritu con el que fue lanzada esta misión. En la década de los 60, cuando el famoso astrónomo Carl Sagan incluyó un disco con una selección de música, imágenes y saludos de todo el planeta Tierra para una posible civilización extraterrestre que pudieran encontrar en su camino por la via láctea, las naves voyager llevaron un mensaje muy claro de esperanza e ilusión para la humanidad en su exploración del cosmos", afirma Martínez.El astrónomo mexicano asegura que sería muy importante para él ganar este concurso. "Siempre he mirado con admiración el cielo. Recuerdo que cuando era un adolecente se lanzó la misión en 1977, la odisea de la naves Voyager en todo el Sistema Solar y ahora en el espacio interestelar".Las misiones Voyager 1 y 2 viajan como cápsulas del tiempo. Después de conquistar el Sistema Solar, su tecnología de hace cuatro décadas sigue dando sorpresas.Para apoyar a Martínez Rojas y así lograr que su mensaje llegue al espacio, puedes hacerlo a través del siguiente link https://voyager.jpl.nasa.gov/message/ y votar por su mensaje: You carry our hopes and dreams to the stars.La votación cerrará el 29 de agosto y el mensaje ganador será enviado el 5 de septiembre a la nave Voyager 1 a 32 mil millones de kilómetros de la Tierra. 19 horas y 20 minutos le tomará al mensaje llegar a la nave espacial a la velocidad de la luz.