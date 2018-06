YouTube Music ya está disponible en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El día de ayer, se realizó en la Ciudad de México, la fiesta oficial de lanzamiento de YouTube Music en el país. A esta celebración asistieron personalidades y agrupaciones como Moderatto, Paty Cantú, Belanova, Enjambre, Dulce María, Okills, Comisario Pantera, Jesse Baez y Aleks Syntek, entre otros.



Y es que YouTube Music es un servicio que recientemente llegó a México para ofrecer música en streaming personalizada y organizada en una nueva aplicación móvil y un reproductor web que está basado en toda la música en YouTube.



Una de las características que incluye la plataforma es que no solo muestra videos sino también álbumes oficiales, remixes, singles, actuaciones en vivo, covers, además de música difícil de encontrar que, de acuerdo con la empresa, solo estará disponible a través de este sistema.



La pantalla de inicio se adapta de manera dinámica para ofrecer recomendaciones basadas en los artistas y canciones que el usuario ha escuchado antes o en dónde está y lo que está haciendo, por ejemplo: descansando en la playa.



Ofrece también miles de playlists para cualquier humor o actividad. Por ejemplo: “A Dose of Sun” para escuchar canciones más alegres en un día nublado; “The Pop Hotlist” para escuchar los éxitos más populares del mundo; o “Distrito Latino” con todos los éxitos Latin Pop.



Para encontrar una canción, incluso si el usuario no recuerda cómo se llama, basta con decir “esa canción de las Spice Girls con un video en el desierto” o, bien, a través de la letra, aún cuando sea incorrecta.



Los usuarios también recibirán alertas con los videos más populares del mundo en su pantalla Hotlist. A su vez, la función Mixtape descarga automáticamente las canciones que más le gustan en caso de que lo haya olvidado.



YouTube Music Premium tiene un costo de 99 pesos mensuales o 149 por un plan familiar y permite escuchar música sin anuncios, en segundo plano y con descargas ilimitadas. Por tiempo limitado se pueden obtener tres meses de servicio gratuito ingresando a music.youtube.com



Asimismo, la compañía anunció la disponibilidad de YouTube Premium servicio que, además de música, brinda acceso a todo el catálogo de series y películas YouTube Originals como Cobra Kai, The Sidemen Show, Impulse y F2 Finding Football. Su costo es de 119 pesos mensuales y 179 el paquete familiar.