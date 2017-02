Lanzan app para protección de migrantes hidalguenses

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El Consejo Supremo Hñahñu, en el estado de Hidalgo lanzó una aplicación dirigida a los migrantes hidalguenses y a toda la comunidad hispana en Estados Unidos, como un mecanismo de defensa para que conozcan sus derechos y eviten ser vulnerados durante una detención.



El dirigente de esta organización indígena que presta ayuda a la comunidad migrante de Hidalgo, Luis Vega Cardón, señaló que "ahora sí" hay demasiada preocupación por parte de los connacionales en los Estados Unidos sobre cuál será su destino por la política que ha implementado el presidente Donald Trump.



Ante ello dijo que a través de la página de esta organización, que tiene su sede en el municipio de Ixmiquilpan, los migrantes pueden conocer esta aplicación en la cual se ha englobado la información necesaria para que puedan pedir ayuda y conozcan sus derechos, con esta herramienta se tienen de manera inmediata los nombres y teléfonos de todos los consulados.



Además, se incluyeron las leyes a las que se pueden proteger en México y los derechos que tienen en leyes internacionales y también se le ha señalado que no deben de abrir las puertas a ningún elemento policíaco.



"Si estos no llevan ninguna orden judicial, y no se les abre la puerta no tienen por qué ingresar a los domicilios para hacer las deportaciones", señaló.



En el vecino país del norte radican alrededor de 315 mil hidalguenses sobre todo en los estados de Florida, Ilinois, Texas, Phoenix y Arizona.



En este mes el gobierno del estado tiene el reporte de al menos seis personas deportadas y el mismo número de ciudadanos que han llegado por sí mismos al estado.



El líder Ñhañhu también se pronunció porque haya un mayor apoyo del gobierno a través de "Somos Mexicanos", debido a que no basta con una identificación y un jugo, sino que se requiere de acciones que les permitan continuar con su vida en sus comunidades de origen.