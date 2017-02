Mejora la velocidad de internet móvil en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

De julio de 2016 a enero de 2017, la velocidad de internet en los dispositivos móviles en México pasó de 7.93 Mbps a 9.91 Mbps, de acuerdo con cifras del estudio Global State of Mobile Networks 2017 de OpenSignal.



Entre los países de América Latina analizados por OpenSignal, México pasó de la quinta posición a la segunda en cuanto a velocidad, quedando sólo por debajo de Perú, que ofrece en promedio 9.99 Mbps de conexión.



Jorge Bravo, analista de MediaTelecom Policy and Law, dijo que las empresas de telefonía móvil invirtieron más ante la competencia que se generó en el país con el objetivo de ofrecer mejores servicios a sus usuarios.



“Hay una alta demanda de datos, de consumo, de aplicaciones en la red y los operadores se ven en la necesidad de invertir en el mantenimiento y mejora de su red”, dijo.



Esto se debe al ambiente competitivo que los lleva a responder a la demanda pues, de lo contrario, tendríamos servicios de menor calidad y menor velocidad. “Cuando hay más velocidad en las redes el paso previo es que se invirtió para una mejor implementación y mejor calidad y para que la experiencia sea mejor”, precisó.



La existencia de más espectro en uso por parte de los operadores, el cual ofrece mayor capacidad y cobertura, facilita que las redes no estén congestionadas y tengamos un internet móvil más veloz, señaló.



Respecto al tiempo en que los usuarios mexicanos se conectan a wifi sobre los servicios que les ofrece su operador de telefonía móvil, ya sea Telcel, AT&T o Telefónica México, el análisis indica que en México disminuyó cuatro puntos porcentuales, al pasar de 54.19% de acceso desde redes wifi a 50.40%.



Bravo dijo que la tendencia a conectarse a redes wifi es global y se debe a que el operador ofrece conexión a wifi en zonas públicas, o porque se ha incrementado el número de áreas públicas que ofrecen conexión a internet wifi a cambio del consumo.



También se puede deber a que los usuarios buscan disminuir el uso que hacen de sus paquetes de datos.



El análisis de OpenSignal señala que el incremento en las velocidades de internet móvil se debe a que la tecnología ha avanzado.



Sin embargo, “estamos en la era 4G, pero los consumidores están usando una multitud de tecnologías inalámbricas”, explica OpenSignal.