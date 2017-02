Añadir bacteria protectora a crema protege piel: Estudio

WASHINGTON, D.C.(AP)

Las bacterias viven en la piel de todos, y nuevos estudios muestran que algunos gérmenes producen antibióticos naturales que combaten a otros gérmenes que causan enfermedades.



Ahora, los científicos están incluyendo esos gérmenes beneficiosos en lociones con la esperanza de ofrecer protección.



En una prueba inicial, esas cremas protegieron a cinco pacientes que tenían eczema contra una bacteria que se estaba acumulando en su piel.



"Está elevando las defensas inmunológicas del cuerpo", dijo el doctor Richard Gallo, jefe de dermatología en la Universidad de California en San Diego, que encabeza el estudio.



Los humanos compartimos nuestros cuerpos con billones de microbios que viven en la piel, la nariz y el sistema digestivo. Esa comunidad llamada microbiota desempeña papeles críticos en nuestra resistencia o vulnerabilidad a varias enfermedades.



Entender qué forma una microbiota saludable es un enorme campo de estudios, y los científicos ya alteran la población bacteriana en el sistema digestivo para combatir infecciones causantes de diarrea.



El estudio dado a conocer el miércoles arroja luz sobre la microbiota de la piel, indicando que un día pudiera ser posible restaurar el equilibrio adecuado para tratar padecimientos cutáneos.



La piel saludable alberga una diferente mezcla de bacterias que la piel dañada por padecimientos como la dermatitis atópica, la forma más común de eczema. Esos segmentos de piel seca enrojecida representan un riesgo mayor de infecciones, especialmente de la peligrosa bacteria Staphylococcus aureus.



El equipo de Gallo examinó detenidamente cómo los microbios en la piel saludable pudieran estar combatiendo ese estafilococo.



Descubrieron que ciertas variantes de algunas bacterias protectoras segregan dos "péptidos antimicrobiales", un tipo de antibiótico natural.



En pruebas en laboratorio y en la superficie de piel animal, esas substancias pudieron matar selectivamente el Staph aureus, e incluso una variante resistente a medicamentos conocida como MSRA, sin matar bacterias vecinas como lo harían los antibióticos regulares, reportó el equipo en la revista Science Translational Medicine.



Pero esos gérmenes beneficiosos son raros en personas que padecen dermatitis atópica, dijo Gallo.



"Las personas con ese tipo de eczema, por alguna razón que nos sabemos aún, tienen mucha bacteria en la piel, pero el tipo equivocado de bacteria. No producen los antimicrobiales que necesitan", dijo.



El equipo hizo pruebas con cinco voluntarios con dermatitis atópica en cuya piel se detectó Staph aureus, aunque no tenían la infección.



Los científicos tomaron bacteria protectora de la piel de los voluntarios, cultivaron un mayor volumen, y la mezclaron con una crema humectante regular. A los voluntarios se untó la crema alterada en un brazo y la crema regular en el otro.



Un día más tarde, gran parte del estafilococo en el brazo tratado había muerto en dos casos fue erradicado, dijo Gallo.



Actualmente se realizan otras pruebas clínicas para examinar los efectos de un uso prolongado de la crema.



"Es realmente un estudio importante", dijo la doctora Emma Guttman-Yassky, de la Facultad de Medicina en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, que no participó en el proceso. "Abre una oportunidad para un nuevo tratamiento".