Se propone una nueva definición de planeta

Kevin Schlaufman, profesor asistente en el Departamento de Física y Astronomía de la universidad Universidad Johns Hopkins, ha propuesto redefinir el concepto "planeta" y que los objetos que superen en diez veces la masa de Júpiter se consideren enanas marrones, y no planetas.Enanas marronesAhora es posible establecer un límite superior de masa a los planetas debido principalmente a las mejoras en la tecnología y las técnicas de observación astronómica, así que Schlaufman considera lógico redefinir los cuerpos analizados en consecuencia, indica Informe21 Las conclusiones en el nuevo documento se basan en observaciones de 146 sistemas solares. La idea básica para detectar si estamos ante un planeta o una enana marrón sería la composición química del propio sol de un sistema solar: los planetas gigantes como Júpiter casi siempre se encuentran orbitando estrellas que tienen más hierro que nuestro sol.Las enanas marrones no son realmente estrellas, pero tampoco son planetas, están a medio camino entre los dos. No tienen la masa suficiente para brillar de la forma que lo hacen las estrellas.A una distancia de unos 6,5 años luz, la enana marrón más cercana conocida es Luhman 16, un sistema binario de enanas marrones descubierto en 2013. DENIS-P J082303.1-491201 b está catalogado como el exoplaneta más masivo conocido (a partir de Marzo de 2014).