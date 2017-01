El estrés continuo en el trabajo puede causar cáncer

(Tomada de la Red)

El estrés no es nada positivo para nuestro organismo, eso ya lo sabemos. Ahora, un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto Nacional de Investigación de Seguridad (INRS) de Francia y de la Universidad de Montreal (Canadá) ha constatado una relación directa entre el estrés continuo o prolongado en el trabajo y el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.



La investigación confirma que la exposición prolongada al estrés laboral aumenta las posibilidades de los hombres de sufrir cáncer de colon, de pulmón, de estómago, de recto y Linfoma no hodgkiniano.



Según el trabajo, las profesiones más peligrosas son: bombero, ingeniero industrial y aeroespacial, capataz, mecánico de automóvil y mecánico de equipos ferroviarios.



Las responsabilidades, los conflictos interpersonales, los problemas del tráfico, la inseguridad en el empleo, los problemas financieros o las condiciones de trabajo se encuentran entre las principales causas de estrés.





De media, los participantes del estudio habían tenido cuatro empleos y algunos de ellos llegaron incluso a la docena de trabajos durante su vida laboral.



De entre las conclusiones de la investigación, destaca que los hombres que habían estado expuestos entre 15 y 30 años de estrés laboral o más de 30 años, tenían más posibilidades de desarrollar determinados tipos de cáncer.



Eso sí, si el estrés laboral era de menos de 15 años, esta asociación entre cáncer y estrés en el trabajo no se producía.



“Una de las mayores limitaciones de los estudios anteriores sobre el cáncer es que ninguno ha evaluado el estrés vinculado al trabajo a lo largo de toda la historia profesional, impidiendo estimar el papel de la duración a la exposición al estrés en el trabajo sobre la aparición del cáncer. Nuestro estudio muestra la importancia de medir el estrés en diferentes momentos de la historia laboral”, comentan los autores en un comunicado.