Lanzan el Galaxy Note 7

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El nuevo smartphone de Samsung, el Galaxy Note 7, fue presentado en Nueva York, Estados Unidos.



La principal innovación de este equipo es que es el primero que fabrica la empresa surcoreana con un lector de iris que funciona lo mismo para desbloquearlo que para validar pagos móviles (servicio todavía no disponible en México).



“Destacamos que ahora es posible desbloquear el teléfono con el iris y ya no solamente con la huella digital o a través de patrón o PIN. En Samsung tenemos la tecnología más segura, no solamente se trata de reconocimiento de Iris, sino que esto se une a nuestra tecnología Knox, que es otra plataforma de seguridad. Así, podemos asegurar que este es el dispositivo con más seguridad que existe en el mundo”, dijo Claudia Contreras, directora de Marketing de Samsung México.



Este gadget también es resistente al agua y el polvo (cuenta con certificación IP68 que garantiza que se puede sumergir en agua por hasta 30 minutos a una profundidad de 1.5 metros). Tiene 4 GB de RAM y su memoria interna es de 64 GB pero incluye una ranura para expandir el almacenamiento hasta 256GB, si se le inserta una memoria MicroSD.



Asimismo, es posible cargar la batería de Galaxy Note 7 a través de cable USB tipo C o bien con un cargador inalámbrico, accesorio que se venderá por separado.



De igual manera, el lápiz óptico S Pen es muy similar al del modelo Note 5, ya que también incluye un botón y una parte superior que se puede presionar al igual que en un bolígrafo convencional.



La punta del lápiz cuenta con un diámetro de 0.7mm, lo cual permite que el campo que detecta la pantalla sea menor, así que es posible escribir o dibujar con más precisión sobre la pantalla del equipo.



Air Command sigue presente en el Galaxy Note 7, pero ahora integra la función de crear una nota y la función para traducir texto con sólo seleccionarlo con el lápiz óptico.



La preventa online de este dispositivo en el México será del 12 al 18 de agosto a través de los sitios de internet de Telcel, AT&T y Telefónica y el 19 sale a la venta general.



Tendrá un costo de 17 mil 989 pesos y para todos aquellos usuarios que lo adquieran en las primeras semanas de su lanzamiento en México, el Note 7 incluirá un visor Gear VR de regalo.



Características



Cámara: trasera de 12 megapixeles y delantera de 5 megapixeles.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 821 o Exynos 8893.



Pantalla: 5.7 pulgadas.



Sistema operativo: Android 6, actualizable a la versión 7 Nougat.

Sensores biométricos: de iris y huella digital.



Certificaciones: IP68, resiste inmersiones de hasta 30 minutos a 1.5 metros de profundidad.