CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque el tema de los exoplanetas ha estado dando de qué hablar durante los últimos 20 años, ahora, la agencia espacial estadounidense (NASA) ha anunciado la confirmación de un sistema estelar cercano en el que orbitan siete exoplanetas similares a la Tierra, tres de los cuales se encuentran en la llamada “zona habitable” y podrían albergar océanos de agua en la superficie, lo que aumenta la posibilidad de que ese sistema pudiera acoger vida.



Los cuerpos recién descubiertos giran en órbitas planas y ordenadas alrededor de TRAPPIST-1, una estrella enana ultrafría con un brillo cerca de mil veces menor al del Sol.



Mientras la tecnología avanza, podríamos estar a punto de ver nuevo mundos más allá de nuestro sistema solar.



¿Qué es un exoplaneta?



Un planeta extrasolar, o exoplaneta, es el nombre dado a cualquier planeta que orbita una estrella que no sea nuestro Sol.



Los exoplanetas existen en una variedad de tamaños y órbitas



Muchos son gigantes gaseosos similares a Júpiter que están cerca de su estrella, mientras que otros son mundos lejanos, helados y desolados.



En 1995, con ayuda del Telescopio Espacial Kepler, los astrónomos suizos Didier Queloz y Michel Mayor descubrieron el primer exoplaneta 51 Pegasi b.



Desde entonces, se ha confirmado la existencia de casi 3 mil 500 exoplanetas en el universo, y miles más aguardan pues los científicos sólo han buscado este tipo de planetas en una pequeña porción de la Vía Láctea, nuestra galaxia.



Se estima que “allá afuera existen decenas de millones de planetas habitables del mismo tamaño que la Tierra”, señaló Natalie Satalha, miembro de la Misión Kepler.



Fue hasta que los astrónomos descubrieron que los planetas similares a la Tierra son comunes en nuestra galaxia, que la gente comenzó a interesarse sobre la idea de que nuestro planeta no fuera el único con sus distintivas características.



Se calcula que en promedio hay por lo menos un planeta orbitando cada estrella en la galaxia, muchos de los cuales están en el rango de tamaño de la Tierra.



Actualmente se desarrolla nueva tecnología para mejorar las capacidades de obtener imágenes de los exoplanetas.



¿Qué es la zona habitable?



Se llama así a la zona o distancia con respecto a una estrella donde no está demasiado caliente, ni demasiado frío como para que exista agua líquida en la superficie de un planeta. Los científicos también tienen en cuenta otros criterios como el efecto invernadero de la atmósfera del planeta.



La Nasa dice que el objetivo final de su programa de exploración de exoplanetas es encontrar "signos inequívocos de vida".



¿Podría haber vida en los exoplanetas?



La NASA y otras agencias espaciales creen que los exoplanetas ofrecen la mejor esperanza de encontrar vida alienígena.



Buscan planetas similares a la Tierra en la llamada "zona habitable".



Los científicos también tienen en cuenta otros criterios como el efecto invernadero de la atmósfera del planeta.



Los científicos pueden, por ejemplo, analizar la luz reflejada a través de la atmósfera de un exoplaneta para identificar signos de vida.



Cuando la luz se envía a través de una atmósfera, se divide en un espectro de colores como el arco iris, lo que indica qué productos químicos están presentes en la atmósfera y podrían mostrar signos de oxígeno, metano o componentes creados por otras formas de vida, que podrían ser muy diferentes a las de la Tierra.