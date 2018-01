Anuncian cuándo se extinguirá por completo el cromosoma masculino

(Tomada de la Red)

El cromosoma masculino Y se encuentra en vías de extinción y está destinado a desaparecer en 4,6 millones de años, sostienen el profesor en genética Darren Griffin y Peter Ellis, experto en biología molecular y reproducción de la Universidad de Kent (Reino Unido) en un artículo conjunto publicado en The Conversation.El cromosoma Y es el encargado de transmitir el gen SRY, que a su vez determina el desarrollo de los atributos masculinos (XY) en el embrión.A pesar de esta importante función, el cromosoma Y no posee información genética esencial para la vida del organismo. De hecho, su ausencia en el cuerpo femenino (XX) demuestra que no es indispensable.Único ejemplarOriginalmente, con la aparición de los primeros mamíferos hace unos 166 millones de años, tanto el cromosoma X como el Y eran del mismo tamaño y contenían la misma información. Sin embargo, a diferencia de todos los demás cromosomas del organismo, presentes en dos ejemplares en cada célula, el cromosoma Y se encuentra en un único ejemplar, transmitido de padre a hijo.Por esta razón, el cromosoma Y no puede contar con el proceso de recombinación genética, necesario para reparar y eliminar las mutaciones genéticas dañinas en cada generación, a partir de la copia preservada.De esta forma, el cromosoma Y sufre el efecto acumulativo de la degeneración a lo largo de las generaciones y está destinado a perderse por completo del genoma humano.¿Un futuro sin hombres?Sin embargo, otro estudio realizado por investigadores daneses demostró que el cromosoma Y ha desarrollado unas estructuras atípicas llamadas palíndromos, consistentes en secuencias de ADN que se leen igual en ambos sentidos, como por ejemplo la frase 'anula la Luna'.Este proceso permite frenar la degradación y reparar los genes dañados a partir de un gen intacto.En cualquier caso, Griffin y Ellis opinan que si la degradación del cromosoma Y siguiera su curso hasta la pérdida completa del mismo, el gen SRY se mudaría a otro cromosoma para garantizar la subsistencia de los varones.