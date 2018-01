Filtran imágenes del XBOX Watch

(El Universal)

En 2013, la empresa de tecnología Microsoft, dio a conocer que el desarrollo del XBOX Watch había sido cancelado, pero se ha filtrado información sobre un nuevo modelo, sus características, funciones y los dispositivos con los que podrá vincularse.



Hace unas horas, el bloguero chino Hikari Calyx, dio a conocer las primeras imágenes del XBOX Watch, un pequeño gadget diseñado para las personas que desean hacer ejercicio durante el día, pues cuenta con herramientas como rutinas de ejercicios y GPS.



Este desarrollo fue detenido por la compañía por que hace cinco años consideró que se trataba de un mercado con demasiada competencia, pero ahora se siente confiado de su éxito.



Todavía no se conoce mucho de sus características pero se sabe que tendrá compatibilidad con dispositivos de la empresa como las tabletas Surface y la consola Xbox.



Por otra parte se especula que podría incluir funciones para contestar correos y vincularse con algunos títulos de videojuegos.



Otras características incluyen:



- Pantalla Touch de 1.5 pulgadas

- Capacidad de almacenamiento de 6GB

- Tendrá correas intercambiables

- Aún no se conoce si contará conectividad LTE para realizar llamadas

- Apps para conocer el pulso cardiaco y registrar actividad física, entre otras.

Microsoft aún no ha dado detalles sobre el lanzamiento del equipo ni los mercados en dónde podría estar disponible.