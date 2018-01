En Texas e Illinois no quieren aplicación de Google

(Agencias)

La última función de la aplicación Google Arts & Culture ha causado revuelo al permitir que personas encuentren a su doppelgänger o doble fantasmagórico en obras de arte; sin embargo, en Estados Unidos hay dos estados donde no se puede usar esta aplicación: Texas e Illinois.



Hypperallergic informó que esta función no está disponible afuera de Estados Unidos aunque es posible utilizarla con algunos trucos, pero en los estados de EU está prohibida la aplicación por las leyes que tienen estas localidades.



El Chicago Tribune informó que Google no ha dicho por qué, pero que es probable porque Illinois tiene una de las leyes más estrictas sobre el uso de la biometría, que incluye escáneres faciales, de huellas digitales e iris.



Las leyes en ambas regiones indican que son necesarios algunos consentimientos específicos para que la información pueda ser usada con fines comerciales.



Google a través de su blog indicó que la aplicación no usa las "selfies" para nada más y solo conserva la información durante el tiempo que conlleva buscar las coincidencias.