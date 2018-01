El algoritmo que predice un ataque cardíaco hasta seis horas antes de que ocurra

(Tomada de la Red)

Al menos unas 400 mil personas mueren en hospitales de manera prematura en los Estados Unidos, según un informe publicado en el Journal of Patient Safety. Estas muertes podrían prevenirse si fuera posible detectar ciertos indicios a tiempo. Ahora esto sería posible gracias a un algoritmo desarrollado con ese propósito.Se trata de una plataforma llamada Wave Clinical Platform creada por Excel Medical, que acaba de ser aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Es el primer algoritmo en recibir este tipo de aprobación.El sistema monitorea los signos vitales de los pacientes y emite alertas a los médicos hasta seis horas antes de que el paciente sufra un ataque cardíaco o una insuficiencia respiratoria.El algoritmo analiza exhaustivamente, y de cerca, signos vitales como la presión arterial, la temperatura, el ritmo cardíaco y el respiratorio. Analiza las variables en conjunto y no de manera aislada.Es decir que si hay una pequeña modificación que no es relevante no se emitirá una alerta, pero si se suman una serie de factores que dan a pensar que podría haber una urgencia, entonces se enviará una notificación a los celulares, a las tabletas y a las computadoras de los especialistas encargados de seguir la evolución de los pacientes.Esta plataforma deja entrever alguna de las aplicaciones que está teniendo la inteligencia artificial en la medicina. Los algoritmos, así como el machine learning están ayudando a hacer diagnósticos cada vez más precisos para extender la vida.Con información de INFOBAE.COM