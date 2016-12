YouTuber y Brexit ingresan al diccionario Oxford

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El diccionario Oxford añadió esta semana mil 500 nuevas palabras a sus páginas y entre ellas hay conceptos políticos, económicos y del mundo digital, informó The Guardian.



Uno de esos conceptos fue Brexit, el cual fue definido como la propuesta para que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, y el proceso político asociado con él. La definición agrega que el Brexit se refiere al referéndum realizado en Reino Unido el 23 de junio de 2016, cuando una mayoría votó a favor de la salida del grupo político y económico.



Fiona McPherson, editora en jefe del diccionario, dijo que muestra de la universalidad de la palabra, no sólo usada en el Reino Unido, es su aparición y uso en periódicos extranjeros con idiomas diferentes.



La palabra hace referencia al dominio de la emoción en los discursos públicos; su uso incrementó con la votación del "brexit" y la candidatura de Donald Trump.



Otra de las palabras que se agregó al listado es YouTuber, definida como un usuario frecuente de YouTube que produce y aparece en los videos.



Sin embargo esa no fue la única palabra del mundo digital que añadió Oxford, pues también los llamados trolls en internet fueron conceptualizados como upstander: una persona que habla o actúa en apoyo de una causa, sobre todo uno que interviene en nombre de una persona que está siendo atacada".



Fiona McPherson aseguró que las palabras son agregadas de acuerdo con su uso y una vez que entran, no salen.



El Diccionario Oxford ha agregado palabras como el acrónimo YOLO, Oompa Loompa y clicktivism.