Expertos dan tips para ver el eclipse

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Especialistas recomendaron utilizar proyectores hechos en casa para ver el eclipse solar parcial de este lunes de manera segura. Según la NASA, estos proyectores se pueden elaborar hasta con una caja de cereal.



Científicos de la UNAM y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), señalaron que por ninguna razón debe mirarse el Sol de manera directa sin utilizar protección adecuada para los ojos.



Gobernación publicó seis recomendaciones para observar el eclipse de forma segura: no mirar directamente al Sol, puesto que se puede dañar la retina en poco tiempo; utilizar un filtro para soldar, con sombra del número 14 en lentes; binoculares y telescopios, o utilizar anteojos especiales para eclipses, y no mirarlo por más de 30 segundos consecutivos, a pesar de que se estén utilizando los instrumentos seguros.



Destaca que no se deben utilizar filtros para lentes hechos en casa o gafas de Sol, puesto que no son seguros; se recomienda no usar cámaras fotográficas o de video, binoculares, lentes ahumados, filtros polarizados o películas de color, como las de las cámaras o de rayos X. Pide poner especial cuidado para que los niños sigan estas recomendaciones.



A pesar de que pudiera percibirse como un día "oscuro", observar directamente el eclipse solar podría ocasionar daños irreparables en los ojos, e inclusive lesiones que pudieran generar ceguera, explicó el profesor de la materia de Oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), René Alfredo Cano Hidalgo.



Es fácil confundirse, porque los eclipses generan una sensación de oscuridad. A pesar de ello, el Sol y sus rayos ultravioleta siguen presentes y verlos sin protección adecuada, aunque sea por unos segundos, puede provocar conjuntivitis, queratitis punteada, hasta una quemadura en la mácula, la parte del ojo que nos permite leer y observar los detalles de las cosas que observamos.



El científico explicó que la mácula se ubica en la parte interior de la retina; en ella se encuentran los receptores de luz que nos permiten ver con claridad y detalle todo lo que nos rodea.



Estos receptores son neuronas muy especializadas, por eso, cuando se lesionan se produce una mancha en el centro de la visión que no se regenera y puede producir ceguera, explicó.



"La mácula ocular o mácula lútea es una de las zonas más importantes dentro del globo ocular. Su apariencia es la de una pequeña mancha de color amarillo al interior de la retina, y nos permite tener la visión de los detalles y el movimiento. Esta zona del ojo es la que posibilita que se distingan las caras y que se desarrolle la lectura", explicó el especialista.



Observaciones de la NASA



La Administración Espacial de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) precisa que la única forma segura de mirar al Sol directamente durante un eclipse parcial es utilizando filtros especiales conocidos como lentes de eclipse, o con un visor solar de mano, puesto que filtros hechos en casa o lentes de sol ordinarios, aunque sean muy oscuros, no son seguros.



Aun así, recomienda seguir estos pasos: inspeccionar el filtro solar antes de usarlo, puesto que si está rayado o dañado no sirve; ponerse filtro solar o lentes de eclipse antes de mirar al Sol. Después de observarlo, hay que voltearse y quitarse el filtro, es muy importante no quitarse el filtro mientras se esté viendo el Sol.



Una de las estrategias que propone la NASA es con dos cartulinas:



hay que hacerle un hoyito con un alfiler a una, y ponerla sobre la otra de manera que la atraviese la luz del sol y proyecte en ella el eclipse.



"Un método alternativo para ver el eclipse parcial de Sol es con una proyección del agujero de un alfiler; puede estirar los dedos y cruzarlos sobre los de la otra mano.



Con su espalda al Sol, observe la sombra de sus manos en el suelo: los pequeños espacios entre sus dedos proyectarán una cuadrícula de pequeñas imágenes en el suelo, enseñando el sol como un creciente durante las fases del eclipse", señala la agencia.



También se puede elaborar un visor de eclipses con una caja de cereal: hay que cortar un rectángulo de papel de las mismas medidas de la base de la caja y pegarlo en el fondo de la caja por dentro, para que bloquee cualquier entrada de luz.



Después, en la tapa superior de la caja hay que cortar dos rectángulos, uno en el extremo izquierdo y otro en el derecho; hay que pegar con cinta adhesiva un pedazo de papel aluminio grande para tapar uno de los rectángulos que se cortaron.



Ya que esté cubierto uno de los rectángulos con papel aluminio hay que hacerle un hoyito con una aguja; por ahí pasará la luz y proyectará el eclipse en el fondo de la caja, la cual se puede observar a través del otro rectángulo que se cortó en la tapa superior de la caja de cereal.



De acuerdo con el grupo de científicos mexicanos Astrofísicos en Acción, en México el eclipse no se observará al 100%. Por ejemplo, en Acapulco, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Puerto Escondido se observará con menos de 20% de su totalidad.



En la Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, Colima, Toluca, Teotihuacán, Chilpancingo, Pachuca, y Guadalajara se verá entre 20% y 30%.



En Durango, Aguascalientes, La Paz, Ciudad del Carmen, San Luis Potosí, Culiacán, Villahermosa, Tampico, Veracruz y Zacatecas se podrá percibir entre 30% y 40%. También en Monterrey, Campeche, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Chetumal, Hermosillo, Reynosa, Ciudad Victoria y Mérida.



Donde se podrá observar entre 50% y 60% de la totalidad del eclipse, indican, será en Ensenada, Mexicali, Piedras Negras, Cancún, Nogales y Nuevo Laredo.