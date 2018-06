Google anuncia Youtube Music, un nuevo rival para Spotify

(Tomada de la Red)

Google intentó con diferentes modelos para quitarle mercado a Spotify, el líder mundial en música en streaming, y en segunda medida a Apple Music, que tiene el segundo lugar en el segmento.Si bien lo ha hecho con buenos productos, el impacto en el mercado no ha sido el deseado, y nuevamente renueva su apuesta.La propuesta premium cuesta igual que Spotify (US$ 10 en Estados Unidos) y permite escuchar offline sin publicidad, además de agregar la opción de escuchar cuando no estamos en la app, algo que YouTube no permite en su modelo gratuito.YouTube tiene dos planes, y un segundo plan se llama YouTube Premium, que por US$ 2 más (US$ 12 en total) además quita todas las publicidades de YouTube, indica Informe21 Con esta nueva propuesta, YouTube tiene ahora un gran competidor para Spotify o Apple Music, pero habrá que ver si el mercado está dispuesto a cambiar o si consigue que los usuarios encuentren el valor en elegir el servicio de Google.Por el momento el servicio está limitado a poco más de una docena de países, entre los que se encuentran gran parte de los europeos, Estados Unidos o México.Sudamérica por ahora queda fuera del lanzamiento, aunque podrían conocerse novedades pronto.