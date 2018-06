El nuevo modelo de suscripción de pago para los grupos de Facebook

(Tomada de la Red)

En el futuro, los grupos de Facebook podrían cambiar para siempre.Esto porque Facebook ha anunciado un modelo de suscripciones para los grupos que le permitirá a los administradores cobrar por las membresías.Y la idea no viene dada porque Facebook es el diablo, sino porque los mismos administradores de grupos lo han pedido, indica Informe21 "Hemos escuchado a los administradores que han estado buscando formas para ganar dinero y lograr un mayor involucramiento de us comunidad", escribe Alex Deve, director del área de grupos de Facebook."Hoy, algunos admins crean grupos adicionales para esto y realizan los cobros mediante aplicaciones externas", pero eso será innecesario en el futuro.El modelo va en linea con lo que pretende Facebook siempre y eso es que no haya que salir a lugares externos a buscar soluciones; que todo quede en el ecosistema de Facebook es lo ideal y para ello le han dado impulso al video, para ello han comprado Instagram y le han querido competir a Twitch.Los grupos de suscripción se alinean con la nueva experiencia para los creadores de contenido en video y es parte de nuestro enfoque para ayudar a los creadores a apoyar financieramente su trabajo y tener más interacción con sus comunidades.Por ahora se trata de un plan piloto que se aplicará a un puñado de grupos muy específico.Dependiendo de esos resultados y del feedback de la gente -¿cuántos pagarían por estar en un grupo de Facebook?- esto podría extenderse rápidamente.