¿Virus podrían causar alzhéimer?: Revelan estudio sobre el caso

(AP)

Unos virus que se infiltran sigilosamente en el cerebro podrían ser parcialmente responsables del mal de alzhéimer, dice un estudio.



Desde hace tiempo existe la sospecha entre los científicos de que los virus o las bacterias en parte conllevan a ese tipo de demencia senil, aunque según una hipótesis más reciente se trata de residuos llamados placas que obstruyen las arterias cerebrales.



El hallazgo difundido el jueves no demuestra definitivamente que los virus son los culpables, pero abren la puerta a otros experimentos que podrían arrojar luz sobre la relación.



El equipo del grupo médico Mount Sinai en Nueva York halló niveles de dos virus herpes más altos en cerebros afectados por el mal de alzhéimer comparado con otros cerebros. Luego hallaron indicios de que esos virus alteran el comportamiento de genes relacionados con el alzhéimer.



Si las conclusiones publicadas en la revista Neuron se confirman, podrían llevar a nuevos tratamientos para el mal.



El nuevo estudio ha llevado a muchos expertos, incluso algunos que nunca han aceptado la hipótesis de los virus, a admitir que hay que examinar el asunto con mayor profundidad, especialmente dado que los tratamientos contra las placas no han dado resultado.



“Debido a la severidad de este mal, no podemos dejar de explorar toda la posibilidad científica”, estimó el doctor John Morris, director del instituto de investigaciones de alzhéimer en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Saint Louis. No participó en el nuevo estudio, pero lo calificó de impresionante.



Las nuevas conclusiones se ajustan también a los hallazgos recientes de que la agresiva reacción del sistema inmunológico del cerebro contra virus o gérmenes podría ser peor que la infección inicial, declaró el doctor Rudolph Tanzi, especialista en alzhéimer en el Hospital General de Massachusetts. Junto con el doctor Robert Moir, de Harvard, Tanzi ha realizado experimentos que demuestran que las placas obstructoras se forman en el cerebro debido en parte a la agresiva reacción inmunológica.



“La gran interrogante es, en el cerebro plagado por el alzhéimer, ¿cuáles son los microbios activos, los que fomentan la formación de la placa?” dijo Tanzi.