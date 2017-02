Tu cerebro tras una ruptura se ve igual que el de un adicto

(Tomada de la Red)

Quienes han pasado por una ruptura amorosa saben lo doloroso que puede llegar a ser, ahora una investigación nos dice que los efectos en el cerebro son impactantemente similares a los síntomas de abstinencia.



Para el estudio, llevado a cabo por neurocientíficos de la Universidad de Yeshiva, se distribuyeron folletos en varias universidades del área de Nueva York, para reclutar a personas que habían sufrido decepciones amorosas y tomar imágenes de sus cerebros mientras veían fotos de su amor perdido.



El cerebro de los participantes se veía mucho como el de un drogadicto con abstinencia. Las mismas partes del cerebro que se activan en los adictos a la cocaína se ‘encendían’ al ver las imágenes de sus ex amantes.



De acuerdo con Laura Brown, neurocientífica y líder del estudio, las personas ansían a su ex pareja de la misma forma en que un adicto ansia la nicotina, porque “quieres estar con la otra persona, piensan constantemente en ellos, e incluso llegamos a hacer cosas peligrosas para recuperarlos – dejamos de comer o de dormir.”



De hecho, en el reporte los participantes admitieron pensar en su ex pareja el 85% de sus horas despiertos y todos reportaron anhelar volver con su ex pareja.



Además, los investigadores descubrieron una falta por el control de las emociones y varios comportamientos inadecuados – como llamadas telefónicas o emails – semanas e incluso meses después de la ruptura inicial.



Así que, si has pasado por un mal momento puedes consolarte pensando que no estás perdiendo la razón, sino tu comportamiento tiene una base neurológica real.