Uber investigará alegato de acoso sexual hecho por ingeniera

LONDRES, Inglaterra.(AP)

El director general de Uber, Travis Kalanick, ordenó el lunes una investigación urgente sobre la acusación de acoso sexual que hizo una ingeniera, quien alega que fue acosada sexualmente por su jefe y que, tras denunciarlo, sus posibilidades de avanzar en la empresa se evaporaron.



En un mensaje en su blog, titulado "Reflexionando sobre un año muy, muy extraño en Uber", Susan Fowler Rigetti dijo que el departamento de recursos humanos de la empresa hizo caso omiso de sus quejas porque su jefe tenía un alto rendimiento.



"Lo que se describe aquí es aborrecible y en contra de todo lo que nosotros creemos", respondió Kalanick en Twitter. "Cualquier persona que actúe de esta manera o piense que está bien será despedido".



En su blog, Rigetti agregó que comenzó a trabajar en Uber en noviembre del 2015 en San Francisco, como ingeniero de fiabilidad del sitio. En su primer día oficial de trabajo, Rigetti dijo que su jefe le hizo propuestas a través de una serie de mensajes en el servicio de chat de la compañía. Como se había pasado "claramente de la raya", tomó imágenes de la pantalla.



"Administradores superiores me dijeron que él 'tenía un alto rendimiento' (ejemplo: sus superiores le habían dado una evaluación excelente) y que se sentían incómodos de castigarlo por lo que probablemente sería un error inocente de su parte", escribió la ingeniera.



Rigetti, quien no identificó al mánager por su nombre, dejó la empresa. Pero dijo que al tratar de avanzar dentro de la compañía, sintió que le bloquearon el camino. Alega que hay un sexismo desenfrenado en la empresa, y que cuando ella resaltó esto durante una reunión en la compañía, fue menospreciada.



En una ocasión, dijo que el director de ingeniería ordenó chaquetas de cuero para los ingenieros de fiabilidad del sitio, pero luego decidió que solo se las daría a los ingenieros hombres porque no había suficientes ingenieras como para ordenar estas prendas con descuento al por mayor.