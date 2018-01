¿Cansado de mensajes de spam? WhatsApp está trabajando en una solución

(Tomada de la Red)

¿Cansado de esos mensajes de spam reenviados, que llenan tus grupos de WhatsApp? Hay buenas noticias. Finalmente, la plataforma de comunicación está trabajando para encontrar una forma de detener la propagación de esos mensajes no solicitados de envío masivo.



Un grupo ha compartido imágenes de una función beta que advertirá a los usuarios si el mensaje que están viendo se ha reenviado con demasiada frecuencia, una señal de que el contenido podría ser falso o engañoso.



Hasta el momento, WhatsApp no ha comentado sobre esta situación, que parece ser parte de una prueba inicial.



Las imágenes de esta nueva función muestran una captura de pantalla con una ventana emergente (pop-up) que dice: “el mensaje que estás reenviando se ha reenviado muchas veces.”



De acuerdo con el grupo que detectó la prueba, WABetaInfo, la función está diseñada para evitar mensajes de spam masivos, incluyendo publicidad no deseada, e incluso noticias falsas.



Un claro ejemplo de este tipo de información falsa es un reciente mensaje masivo, que dice que WhatsApp comenzará a cobrarles a los usuarios si no reenvían el mensaje.



Obviamente esto no es cierto, pero millones de usuarios cayeron en la trampa, enviándolo a sus amigos, quienes continúan la cadena.



Sin una confirmación de WhatsApp sobre la nueva función, no está claro si será enviada como parte de una actualización generalizada.



La notificación se une a la herramienta existente que permite a los usuarios informar cuando reciben spam, pero esta puede no ser la respuesta adecuada cuando un amigo legítimo se ve atrapado en una cadena falsa.



Al mostrar una alerta, la plataforma podría ayudar a que más usuarios se detengan y piensen antes de reenviar el mensaje.



Si bien las noticias falsas son más prominentes en las redes sociales, que no están diseñadas para compartir mensajes cifrados privados, WhatsApp no es inmune a la tendencia de noticias falsas que atraviesan varias plataformas.



El año pasado, la policía en India dijo que falsos mensajes de WhatsApp crearon dos ataques separados de la mafia, que dejaron como resultado la muerte de siete personas.



En ese momento, la policía no sabía quién había iniciado el mensaje falso, pero confirmó que los secuestros alegados en los mensajes eran completamente falsos.



La potencial solución para la prevención de spam se une a una larga lista de funciones que fueron probadas por la empresa matriz Facebook, aunque muchas de las pruebas nunca llegan a ser una aplicación ampliamente disponible.



Por ejemplo, otra función que fue probada recientemente permitiría a los usuarios de Instagram publicar sus historias como un estado de WhatsApp, una característica que ha sido confirmada por Instagram.



Anteriormente, WhatsApp probó una opción para que las empresas envíen mensajes, una herramienta que más tarde terminó desplegándose en la aplicación a través de cuentas verificadas.



Hasta que se confirme esta nueva función, y sin importar la plataforma, es mejor pensarlo dos veces antes de reenviar mensajes que podrían resultar siendo falsos o contener malware.



Con informacion de ES.DIGITALTRENS.COM