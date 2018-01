Facebook prueba nueva herramienta para compartir videos en grupos

(Tomada de la Red)

¿Has usado el famoso Facebook Live? En los últimos meses es increíble la popularidad que han tomado los videos en vivo de Facebook, hasta el punto de que se han vuelto más participativos que los videos pregrabados y por eso, ahora Facebook ha lanzado una función que quiere motivarte para usar este tipo de video llamado Watch Party.Aunque aún esta herramienta no está disponible en el mercado, hace pocos días, comenzó a hacer unas pruebas con un pequeño grupo de usuarios.Pero, la gran pregunta es ¿en qué consiste esta función? Watch Party permitirá que los grupos de Facebook tengan la posibilidad de ver videos juntos para que rían, lloren o disfruten al mismo tiempo ¿qué les parece?.Watch Party está diseñada para brindar algunas de las mismas interacciones que se ofrecen cuando compartes un video en vivo de Facebook, con la diferencia que éste solo lo verá el grupo de amigos que decidas y además, tienes la opción de elegir si quieres compartir un video en vivo o pregrabado.La forma de usarla es muy sencilla. Dentro de la nueva característica, el administrador del grupo elige un video y una hora en la que será transmitido.Los participantes del grupo no solo tendrán la posibilidad de mirar el video al mismo tiempo, sino que también, pueden conversar a través de los comentarios o usar herramientas de reacción, al igual que pueden hacerlo en un video en vivo convencional.Fidji Simo, vicepresidente de producto de Facebook, dice que la herramienta está diseñada para crear las mismas interacciones que producen los videos en vivo, pero esta vez, dentro de un grupo.“La experiencia de ver Watch Party es especial debido a la gente con la que estás mirando”, escribió en una publicación de Facebook.“Estamos comenzando con Grupos porque 1 billón (1,000 millones) de personas usan Facebook Groups cada mes para hablar de sus pasiones y pasatiempos en común, como el amor por la cocina, los animales o el fanatismo por un deporte, y definitivamente, el video es una gran herramienta para utilizar para esta interacción. Aunque por los momentos, Watch Party es una pequeña prueba, aprenderemos y esperamos expandirla en el futuro “, aseguró Simo.El lanzamiento de las pruebas de Watch Party se dio poco después de que el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se comprometió a mejorar las conexiones personales en Facebook priorizando las publicaciones de amigos en News Feed.Sin lugar a duda, Facebook Watch Party tiene un objetivo similar de aumentar la interacción entre los miembros del grupo sobre el contenido compartido.El año pasado, Facebook siguió intentando aumentar la interacción en los videos en vivo al permitir a los amigos tener un chat por separado durante el video, en lugar de comentar en la barra pública.Facebook Watch Party está diseñado para traer algo de esa misma interacción viendo un video dentro de un grupo al mismo tiempo, aunque ese video no necesariamente tiene que ser en vivo. Aunque hasta los momentos, Facebook no ha compartido qué grupos forman parte de la prueba o cuándo la herramienta podría tener una implementación más amplia, esperamos que sea muy pronto ¡a cruzar los dedos!Más detalles en ES.DIGITALTRENDS.COM