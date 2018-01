¡Al fin! La nueva bocina de Apple podría estar disponible en febrero

(Tomada de la Red)

Desde que Apple anunció que el lanzamiento de su bocina HomePod se retrasaría, y su estreno no sería para diciembre del 2017, como se tenía previsto anteriormente, miles de personas han estado a la expectativa para, finalmente, tener en sus manos esta bocina tan esperada.¡Y nosotros también!Sin embargo, ¡tenemos buenas noticias! Según la información proporcionada por Inventec, uno de los proveedores de HomePod, esta bocina inteligente podría estar disponible en el mercado para febrero. Además, creemos que esta noticia tiene mucha lógica, tomando en cuenta que la empresa de la manzana mordida anunció hace poco, que su bocina inteligente tendría un lanzamiento oficial a principios del 2018.Inventec, que es uno de los dos proveedores de Apple, junto con Foxconn Technology Group, se han encargado de fabricar este nuevo dispositivo que promete innovar en el mercado y ofrecer mejor calidad que los que existen actualmente.Por su parte, Inventec también reveló que estima que las ventas iniciales del HomePod alcancen los 10 millones de unidades. Y tú, ¿serás uno de lo que comprará esas unidades?A pesar de ser una de las empresas tecnológicas más populares en el mercado por la fabricación de dispositivos de calidad como los iPhones, Apple se ha quedado un poco atrás en el mercado de las bocinas inteligentes.Recordemos que dos principales rivales, Amazon y Google, desde hace meses, ofrecen a sus usuarios bocinas inteligentes con el asistente y a un mejor precio del esperado por el HomePod. Sin embargo, como dice el refrán “lo bueno se hace esperar”.Así que sólo nos toca ver si este refrán popular es una profecía para la historia de Apple y su HomePod. El HomePod tendrá un costo de $349 dólares en los EE. UU., un precio mucho más elevados si lo comparamos con los $130 dólares del Google Home y los $99 dólares del Amazon Echo.Sin embargo, Apple tiene mucha fe. La compañía espera que las características innovadoras de su HomePod, que aparentemente ofrecerá una mejor calidad de sonido, así como la integración con el resto del ecosistema de Apple, serán razones de peso para ganarse a los consumidores, incluso cuando Amazon y Google estén haciendo sus propias actualizaciones de audio con Amazon Echo Plus y Google Home.HomePod será integrada con su servicio Amazon Music para poder reproducir música que está en la nube como lo hace Alexa con Amazon Music. Esta integración brindará hasta 40 millones de canciones, con lo cual seguramente no tendrás ningún problema en encontrar la música que más te gusta.Según indica un comunicado de prensa, el diseño del aparato fue pensado para poder reproducir la acústica original de las canciones. Sin embargo, tendremos que esperar a tenerlo en nuestras manos para poder comprobar la calidad del sonido.El HomePod tendrá 7 pulgadas de alto y un diseño redondo, que brindaría sonido en 360 grados. Su diseño nos recuerda un poco el que tiene la bocina Wonderboom.Apple no brindó minuciosos detalles sobre las especificaciones del dispositivo, pero sí sabemos que tendrá un chip A8, sensores del cuarto donde se encuentre, con lo cual sabrá si estás en un rincón, con el fin de mejorar la forma en la que el sonido se emite.Sus seis micrófonos permitirán que el dispositivo entienda donde está ubicada la persona, y así entender cuándo le están hablando, sin que la música a altos volúmenes sea un problema.Claramente, como se trata de una bocina inteligente, Siri funcionará brindándote alertas de tráfico, del tiempo y las ultimas noticias de tu interés.Sólo nos queda esperar para conocer más de cerca la nueva bocina de Apple y decidir si realmente vale la pena invertir los $349 dólares en los que está valorada.Detalles en ES.DIGITALTRENDS.COM