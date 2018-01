Pronto podrás usar tu voz para encontrar estacionamiento

(Tomada de la Red)

Quienes vivimos en las grandes ciudades sabemos que uno de los principales problemas para los conductores, además del tráfico, es encontrar estacionamiento.Para ayudarlos, servicios como SpotHero brindan una útil alternativa, y ahora, usarlos será más fácil que nunca.Encontrar un estacionamiento será tan fácil como hablar, ahora que SpotHero hará disponible al público un sistema activado por voz, a través del Asistente de Google.Presentado originalmente en el CES 2018, el servicio debutó con una nueva integración que ayuda a los conductores a encontrar y reservar espacios de estacionamiento con nada más que su voz.Gracias a la integración del Asistente de Google en Android Auto (que se está abriendo paso en un número cada vez mayor de automóviles), pronto la gente podrá buscar y luego pagar por estacionar de una manera completamente de manos libres.Una vez que se lance, la función SpotHero estará disponible en más de 50 mercados principales en los Estados Unidos, y debería ser tan fácil como decir: “Hey Google, reserva un estacionamiento”.La funcionalidad depende de que SpotHero finalice su trabajo en la plataforma conocida como HeroConnect, que permite a las compañías automotrices, de transporte y de tecnología, ofrecer reservas de estacionamiento y transacciones en sus plataformas nativas.“Al trabajar con el Asistente de Google para llevar el estacionamiento activado por voz a los conductores, vemos grandes oportunidades para mejorar no solo la experiencia de estacionamiento, sino también la experiencia de manejo en general”, dijo el jefe de productos de SpotHero, Anthony Broad-Crawford.“En SpotHero, hemos creado nuestra plataforma móvil HeroConnect, para que el estacionamiento no tenga fricciones para los conductores, sin importar cualquier dispositivo que elijan, y para hacer que la integración con nuestra plataforma sea lo más fácil posible”.SpotHero ha trabajado junto con Google durante bastante tiempo, y se jacta de ser una de las aplicaciones mejor clasificadas en la categoría Mapas y Navegación de Google Play.En octubre del 2017, la aplicación sirvió como socio para Pay with Google, lo que hace que sea aún más fácil para los conductores pagar de manera eficiente por su estacionamiento.Por supuesto, SpotHero no trabaja exclusivamente con la familia de Android; de hecho, la aplicación actualmente está llevando a cabo una promoción que te permitirá ahorrar un 20% de las tarifas de parqueo cuando uses Apple Pay.El estacionamiento se ha convertido en un tema candente en la industria automotriz. Recientemente, BMW adquirió Parkmobile, con la intención de ayudar a resolver los problemas de movilidad urbana, particularmente en el ámbito del tráfico.Se dice que alrededor del 30 por ciento de la mayoría de los embotellamientos en las calles centrales de las ciudades son causados por personas que buscan dónde estacionar, pero con la ayuda de iniciativas como éstas, la situación podría cambiar de forma paulatina.Más detalles en ES.DIGITALTRENDS.COM