Las ojeras podrían ser señal de algo más serio

(Tomada de la Red)

A veces te miras al espejo por la mañana y ves manchas oscuras alrededor de tus ojos que te miran de vuelta.



Normalmente eso es sólo una señal de que no deberías haber tenido esa tercera bebida / o haber visto esos seis episodios de tu serie favorita anoche.



Sin embargo, podrían ser signo de algo más grave: Los círculos oscuros alrededor de los ojos podrían indicar congestión nasal.



Como señalan los especialista de Mayo Clinic, la piel alrededor de tus ojos es increíblemente delgada y, por lo tanto muy susceptible a mostrar inflamación.



Mientras que caminar por la oficina con grandes ojeras hará que todos piensen que acabas de tener una gran noche entre semana, también puede ser un signo de senos nasales congestionados, a menudo relacionados con alergias como la rinitis alérgica, conocida mejor como fiebre del heno.



Si alguna vez has experimentado fiebre del heno, entonces sabes cuanto afecta la vías nasales con estornudos y mucosidad sin fin.



Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto?



Los tratamientos estándar para la congestión nasal son:



• Limpiar los senos con una solución de agua salada

• Disolver ungüento a base de mentol y eucalipto en agua caliente y olerlo

• Un descongestionante de venta libre (siguiendo las instrucciones del paquete)



Ahora, que si eso no te ayuda, deberás llamar a tu médico de cabecera. Y esperamos que así ya no haya motivos para usar lentes oscuros en el interior.