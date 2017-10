Los perros intentan comunicarse con nosotros con sus expresiones faciales

(Tomada de la Red)

Investigadores de la Universidad de Portsmouth, en el Reino Unido, han encontrado evidencia clara de que los perros imprimen gestos a sus rostros en respuesta directa a la atención humana, reporta el portal Science Daily.El estudio estableció que los caninos producen más expresiones faciales cuando los humanos los miran.Por ejemplo, una de las expresiones más estudiadas fue la de los llamados ojillos de perro huérfano: cuando el animal levanta sus cejas, lo que hace parecer más grandes sus ojos.Los autores del estudio hallaron que los perros no responden con mayores expresiones faciales al ver, por ejemplo, una comida sabrosa, lo que significa que lo hacen para comunicarse y no por simplemente estar emocionados."Los hallazgos parecen apoyar la evidencia de que los perros son sensibles a la atención de los humanos, y que sus expresiones son potencialmente intentos activos de comunicarse y no simples muestras emocionales", comentó la investigadora principal, Juliane Kaminski.En el estudio participaron 24 perros de diversas razas, cada uno de los cuales fue atado a un metro de distancia de una persona.Las caras de los caninos se filmaron mientras las personas adoptaban diferentes actitudes, desde prestar toda su atención al perro hasta mantenerse distraídas y con su cuerpo alejado del animal. Las expresiones faciales de los perros se clasificaron con ayuda de un sistema de codificación especial llamado DogFACS.El portal explica que la mayoría de los mamíferos produce expresiones faciales, pero antes se consideró que eran involuntarias y dependían del estado emocional, en vez de ser respuestas a su audiencia.La investigadora sostiene que es posible que las expresiones faciales de los perros hayan cambiado como parte del proceso de convertirse en animales domésticos.Por el momento, los científicos desconocen si los perros realmente intuyen el estado mental de otro individuo o si se trata, quizá, de una respuesta aprendida.