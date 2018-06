Facebook Messenger pronto tendrá anuncios en video, entérate cuándo

(Tomada de la Red)

Si usan Facebook pero odian los anuncios en video, sepan que pronto estos podrían invadirlos en su aplicación de mensajería favorita llamada Facebook Messenger.Esto porque la red social comenzará desde el próximo 25 de junio a mostrar anuncios en video dentro de Messenger. Primero que nada, que no panda el cúnico cunda el pánico: esto será solo para un pequeño grupo de usuarios a modo de prueba y no tendrá despliegue global.Pero se trata de un primer paso para lo que podría venirse en el futuro, dependiendo además de cómo la gente reciba esta nueva idea de Facebook, indica Informe21 De todas formas, descansen tranquilos porque para Facebook lo principal es la experiencia de usuario, tal como le confesaron a Recode. Y en la empresa no saben como va a resultar esta prueba pero los antecedentes son positivos:No sabemos si los anuncios en video en Messenger van a funcionar bien. Pero antes, cuando hicimos pruebas de anuncios estáticos, no hubo ningún tipo de cambio en la forma en que la gente usó la plataforma o en el la cantidad de mensajes que enviaron.El video puede ser algo diferente, pero no creemos que tanto.Así que ahí lo tienen. Videos de anuncios dentro de Facebook Messenger, al lado de los mensajes que envíen a otra gente si es que la red social decide expandirlo a todo el mundo en el futuro.Lamentablemente nadie inventa para estas aplicaciones una forma de bloquear estos anuncios como sí se puede hacer en otros sitios web.