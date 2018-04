¿De viaje? organiza tu equipaje con PackPoint

(El Universal)

Cada que viajamos, es indispensable llevar con nosotros artículos como pasaporte, visa, cepillo de dientes, pasta, loción, cambios de ropa y muchos más, no obstante es común que olvidemos alguno de vital importancia.



Por esta razón es importante tener claro todos los artículos a empacar antes de salir y aquí es donde entra en acción la aplicación inteligente PackPoint para ordenar nuestro equipaje.



PackPoint nos guiará rápidamente a través del proceso de empacar para asegurarnos de tener todo lo que necesitamos para nuestro viaje, sin tener que quebrarnos la cabeza por recordar si ya hemos guardado algo, o por el contrario, se nos ha olvidado algún artículo.



Al iniciar, la app nos preguntará si somos hombre o mujer, posteriormente tendremos que escribir el destino al que iremos, así como la cantidad de días que estaremos ahí y la fecha de inicio del viaje.



Después podremos escoger si se trata de un viaje de trabajo o de placer, y elegir las actividades que haremos, como trabajar, ir a la playa, reuniones de negocios, deportes invernales, ciclismo, cenas elegantes y hasta si viajaremos con un bebé.



Recomendaciones de viaje



Con todos estos campos llenados, la app nos recomendará los artículos más adecuados para cada actividad, por lo que sólo tendremos que marcar si ya los tenemos listos para guardarlos en la maleta, al igual que las cantidades necesarias.



Asimismo, si tenemos en mente algún objeto que no se encuentre en la lista, podremos agregarlo para que en futuros viajes PackPoint lo incorpore de manera automática.



Viaje compartido



En dado caso que necesitemos que nuestros compañeros de viaje conozcan las cosas que empacaremos, PackPoint permite consultar nuestro listado a través de un enlace personalizado para actualizarlo conforme se acerque la fecha de partida.



Esta aplicación también nos brinda información meteorológica del lugar al que iremos, en caso de necesitar algún tipo de ropa en particular o artículos adicionales que no hayamos contemplado.



Viaje en redes



Una vez creada tu lista puedes guardarla o compartirla con quien tú quieras a través del correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea. A diferencia del enlace personalizado, esta opción no permite agregar artículos a la lista, sino solo observarlos.



Costos de organizar



PackPoint no tiene ningún costo inicial. Sin embargo, si deseamos contar con más y mejores herramientas tendremos que adquirir la versión premium por 55 pesos, que ofrece plantillas y listas personalizadas (con la posibilidad de añadir o eliminar objetos en nuevas listas), actividades personalizadas, integración con Tripit y compatibilidad con Evernote.



Si bien esta app no empacará nuestras maletas, sí nos dará una buena idea de los artículos esenciales que realmente debemos guardar sin necesidad de tomarnos mucho tiempo para pensarlo. PackPoint se encuentra disponible en Android y iOS, además de en su portal web