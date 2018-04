Cómo recuperar tus contactos borrados en iOS y Android

(El Universal)

Es posible que por descuido o error borraras alguno de tus contactos y creas que ya no es posible recuperar esa información, pero no te asustes, si algo sabemos con la era del internet y las computadoras, es que nada se borra o pierde completamente.



Este tipo de datos pueden ser rescatados tanto en Android como en iOS y te decimos cómo.



Recuperar contactos en Android



Si contamos con un dispositivo Android, los contactos estarán asociados a nuestra cuenta de Google, por lo que de ahí partiremos para recuperarlos.



En el navegador de tu computadora accede a Gmail.



En la parte superior izquierda, da clic en "Gmail" y selecciona en el menú la opción "Contactos". Una vez ahí, dirígete abajo, y pulsa "Cambiar a la versión anterior". Esto es fundamental, ya que la versión nueva de contactos no incluye la opción que necesitamos.



Dentro de la versión anterior, busca el menú de la izquierda y selecciona "Restablecer contactos" y en la ventana desplegable selecciona el período de tiempo que quieras que se restablezca.





Si no sabes si tienes activada la opción "sincronizar automáticamente los contactos en el móvil", dirígete a Ajustes / Cuentas / Google y activa la opción.



En tu celular dirígete a "Ajustes" y busca la opción "Cuentas" y pulsa sobre la opción "Google". Aquí asegúrate de que la casilla de "Sincronizar contactos" está activada.



Recuperar contactos en Ios



Para los usuarios de la firma de Cupertino es un proceso mucho más sencillo, ya que desde el navegador deben dirigirse a la página de iCloud, ingresar con su cuenta y dar clic en "Ajustes".

Hecho esto deben buscar la opción "Avanzado" y después "Restaurar contactos" y seleccionar los contactos a restaurar.