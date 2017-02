WhatsApp agrega la función "estatus", permite fotos y video

NUEVA YORK, EU.(AP)

Dando un guiño a su pasado y a su futuro, WhatsApp agregó la función "estatus", la cual permite a los usuarios informar a sus contactos qué están haciendo en ese momento. Los usuarios podrán poner fotos o videos en sus actualizaciones de estado.



La idea no es nueva, ya que WhatsApp comenzó como una forma de decir a los amigos en qué anda uno: "en el trabajo" o "disponible", por ejemplo. El servicio de mensajes, que ahora es la función principal de la app, fue agregado después.



Esto también es un indicio de que la aplicación propiedad de Facebook está ampliando la cantidad de funciones que tiene, como Instagram otra subsidiaria de la gigantesca red social ha hecho desde hace años.



WhatsApp dice que los mensajes de estatus estarán encriptados, como lo están sus mensajes. Esto significa que solo las partes que se están comunicando pueden ver los mensajes, a diferencia de terceras partes o gente que no usa WhatsApp.



La empresa dice que el estatus es una forma de "compartir momentos con todos tus contactos, no solo individuales o con grupos". Las actualizaciones expirarán cada 24 horas y hay configuraciones de privacidad que permiten a los usuarios controlar quién las ve.



WhatsApp tiene más de 1.000 millones de usuarios. La empresa dice que cada día sus usuarios escriben más de 50.000 millones de mensajes o bien envían 3.300 millones de fotos, 760 millones de videos y 80 millones de animaciones GIF.