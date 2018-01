WhatsApp Business es oficial

(Tomada de la Red)

Muchas personas destinan un teléfono para sus negocios y otro para el personal pero otras que no tienen esa opción, suelen usar el privado para sus negocios, pudiendo dar lugar a confusiones.Finalmente WhatsApp, después de mucho tiempo y rumores, presenta “WhatsApp para negocios”.Esta app beneficia tanto a los dueños y empleados, como a los clientes, ya que tendrán una cuenta oficial para ponerse en contacto, mejorando las relaciones comerciales entre ambos, no solo para las ventas, sino para resolver dudas y problemas con clientes y proveedores y así las conversaciones estén separadas y tengan una cuenta oficial, destinada a empresas y pequeños negocios.Se diferencia de la app regular debido a los siguientes aspectos:Perfil de empresa: Proporciona a los clientes información útil como la descripción de empresa, correo electrónico, dirección y página web, indica Poder PDA Herramientas de mensajería: respuestas rápidas que te permiten responder de una forma más rápida a las preguntas más frecuentes, mensajes de bienvenida que permiten presentarse a los clientes, y mensajes de ausencia que permiten avisar cuando se está ocupado.Estadísticas: número de mensajes leídos.WhatsApp Web: Envía y recibe mensajes con WhatsApp Business desde tu computadora.Tipo de cuenta: los contactos sabrán que están hablando con una empresa porque aparecerás como una Cuenta de empresa. Con el paso del tiempo, algunas empresas tendrán cuentas confirmadas cuando se confirme que el número de teléfono de su cuenta coincide con el número de teléfono de su empresa.Las personas podrán seguir utilizando WhatsApp como siempre lo han hecho, no necesitan descargar una aplicación nueva. Y también podrán controlar los mensajes que reciben, con la opción de bloquear cualquier número, incluyendo empresas, o reportarlo como spam.WhatsApp Business ya está disponible para su descarga gratuita desde Google Play en Indonesia, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos. En las próximas semanas, llegará al resto del mundo.