Científicos descubren que los microbios son "amigos"

Como parte del Segundo Encuentro "Libertad por el Saber" bajo el tema "Tiempos de Revoluciones", organizado por El Colegio Nacional, se presentará la mesa "La revolución del microbioma", coordinada por el especialista Alejandro Frank.



En esta mesa se hablará sobre un nuevo paradigma en las ciencias biológicas y en la medicina, provocado por un extraordinario descubrimiento: el microbioma, un universo de microorganismos, muchas veces simbióticos, que son parte integrante de todos los seres multicelulares, incluyendo a los seres humanos.



"Esto es una revolución que está ocurriendo ahora, mientras estamos hablando está ocurriendo una revolución extraordinaria en la medicina, en la biología", comentó Frank.



El microbioma está compuesto por los microorganismos que conviven y viven en nosotros. "Sabíamos desde hace mucho que ciertos microorganismos nos habitan, sobre todo en el tracto digestivo, incuso sabíamos que nos ayudan a digerir apropiadamente algunos alimentos, lo que no sabíamos y ha sido un descubrimiento apenas de este siglo es que los microbios son, en su gran mayoría, amigos nuestros, son nuestros aliados, no son patógenos", explica el especialista.



Además asegura que normalmente, cuando las personas escuchan la palabra "bacteria", buscan rápidamente como eliminarla y salen corriendo y no, "resulta que en la piel, sobre los ojos, en la boca, en los pulmones, en el hígado, en el interior de las células viven microorganismos que son parte nuestra, en qué sentido, generan los metabolitos o sea las sustancias que requerimos. Entonces nosotros podemos tener muchas de nuestras funciones vitales gracias a esos microorganismos".



Frank enfatiza en que esto se descubrió hace muy poco, es una revolución que está ocurriendo en la comunidad científica y en la medicina, un cambio de paradigma que podría afectar hasta en cuanto a quiénes somos. "Yo lo digo de la siguiente manera, hemos descubierto que no somos un árbol, somos un bosque de lluvia".



Entonces, dice el especialista, en ocasiones no sería necesario tratarnos a nosotros, sino a nuestros microbios.



"Los microbios requieren de atención, de un cierto balance y lo hemos alterado en gran medida por el consumo inmoderado de antibióticos, no sólo los que tomamos nosotros cuando enfermamos porque los necesitamos, sino en nuestros alimentos, se ha usado de manera desmedida los antibióticos para poder industrializar por ejemplo, el pollo".



Frank explica que cuando comemos carne de pollo, vaca o res, estamos ingiriendo una gran cantidad de antibióticos.



"Entonces por ejemplo, somos ese bosque que les decía y echamos una bomba en medio, entonces mueren una gran cantidad de organismos, es un sistema maravilloso de microbios y que unos están ligados con otros y con nosotros y este ataque de antibióticos ha hecho que aparezcan o se enfaticen una gran cantidad de enfermedades, probablemente, parte del problema de la diabetes y la obesidad tenga que ver con esto que se llama la disbiosis".



De acuerdo con el experto, este hallazgo podría cambiar nuestra imagen de la medicina. "La medicina hoy día comienza a ser la medicina ecológica, vamos a ir al médico y nos van a tener que revisar, no sólo nuestros niveles X o Y, sino a nuestro microbioma.



Esta revolución está en plena explosión, está explotando y además nos dice mucho de quiénes somos y de cómo hemos evolucionado porque hemos entendido la idea de evolución creyendo que todo se trataba de nuestros genes y no, se trata de nuestros genes y de millones de bacterias que han evolucionado con nosotros".

"La revolución del microbioma" contará con la participación de Santiago Sandoval (C3-UNAM), Esperanza Martínez (Centro de Ciencias Genómicas-UNAM) y Javier Torres (Instituto de Enfermedades Infecciosas-IMSS) y será hoy martes a las 17:30 horas en El Colegio Nacional.