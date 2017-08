Usar gafas de sol para ver eclipse ocasionaría ceguera: Especialista

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Observar el eclipse parcial de sol de manera directa puede ocasionar ceguera permanente, puesto que el aumento de la temperatura daña la retina, advirtió la Secretaría de Salud.



Este 21 de agosto habrá un eclipse solar que se podrá ver en México parcialmente, sobre todo en los estados que se encuentran cercanos a la frontera norte como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde la luna cubrirá entre el 50 y 60 por ciento del sol.



María Guadalupe Colaf Calvere, médico adscrita al Servicio de Oftalmología y Retinóloga del Hospital Juárez de México, alertó que el eclipse no se puede ver con gafas oscuras, telescopios, binoculares, radiografías o películas veladas, ya que se corre el riesgo de daño ocular irreversible.



La forma más segura de observarlo, dijo, es a través de la televisión o internet, o con el uso de un filtro solar especial llamado “lentes para eclipse”, que solo se pueden adquirir con un distribuidor acreditado de filtros y visores solares de la Sociedad Astronómica Americana. También se puede usar un filtro de soldador con graduación 14.



Quienes deseen videograbar este fenómeno natural, deben usar filtros especiales para cámaras y celulares. Si no se cuenta con esos aditamentos la doctora Colaf Calvare recomienda dejar el equipo videograbando solo, porque el incremento de temperatura que se produce durante el eclipse alcanza los tejidos retinianos, aun cuando se observe a través de lentes de celulares o cámaras.



Hizo un llamado a los padres de familia a cuidar que sus hijos eviten ver directamente el eclipse, ya que les puede causar daño en la retina.



“Ver directamente este acontecimiento sin protección ocular adecuada ocasiona retinopatía solar, es decir, daño en la capa más sensible central de la retina, encargada de la visión fina”, dijo.



Esto se debe a que los altos niveles de temperatura producen un proceso inflamatorio que llevan a la formación de quistes, los cuales se rompen y forman un agujero macular, es decir, una lesión permanente caracterizada por una mancha en el ojo que tiene como consecuencia la pérdida de la vista.



Uno de cada tres pacientes que sufre este tipo de daño puede recuperar algo de visión, pero la mancha central no desaparece.



Otras alternativas para apreciar el fenómeno, es acudir a la explanada del Instituto de Astronomía de la UNAM, donde se instalarán nueve telescopios especializados; en la explanada de UNIVERSUM se realizará una transmisión en vivo desde la NASA; también el Observatorio Astronómico Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, transmitirá en directo.