La historia de Río de Janeiro en la palma de tu mano

RIO DE JANEIRO, BRASIL. (AP)

El puerto de Río de Janeiro es uno de los grandes atractivos de la ciudad tras su renovación con miras a los Juegos Olímpicos del año pasado. Pero a pesar de que cuenta con dos museos y un acuario, su historia no es muy conocida entre los residentes y los turistas.



Una nueva aplicación, no obstante, procura educar a los visitantes acerca del papel de la zona en la historia brasileña, desde la época de la colonia y la llegada de barcos con esclavos hasta los casos más recientes de corrupción.



La aplicación, lanzada a fines de junio por la Agencia Pública de periodismo de investigación y llamada “Museo del Ayer”, ofrece visitas guiadas en portugués e inglés.



Inspirada en Pokemon Go, la aplicación usa servicios de localización y solo da información del sitio donde se encuentra una persona.



Hay 160 puntos de interés en el sector y la aplicación ofrece cinco opciones. El tour del terror explora la esclavitud, la colonización y la dictadura militar, además de episodios como la matanza de la Candelaria en la que ocho personas, la mayoría de ellos adolescentes, fueron asesinadas mientras dormían en la Iglesia de la Candelaria.



El tour de la corrupción se enfoca en una tradición de pago de sobornos que se remonta al rey Luis VI de Portugal y abarca los casos más recientes, mientras que el tour de la samba estudia las raíces de la música del carnaval de Río. Por último, el tour de los fantasmas informa sobre figuras históricas a veces olvidadas.



“Buena parte de la historia de Brasil pasa por el puerto de Río”, dijo Gabriele Roza, periodista de la Agencia Pública que colaboró con la aplicación. “Nos dimos cuenta de que estas historias no están presentes aquí”.



Durante los juegos olímpicos las autoridades locales promocionaron las nuevas atracciones del puerto, como el futurista Museo del Mañana diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, que costó 55 millones de dólares, y un nuevo boulevard decorado con obras de artistas callejeros de fama internacional.



Pero fueron ignoradas otras atracciones a pocas cuadras de allí, como el Muelle de Valongo, un sitio de valor arqueológico donde desembarcaron cientos de miles de esclavos tras un aterrador cruce del océano Atlántico.



Francesca Declich, antropóloga que visitó el muelle el 9 de julio, en que fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se quejó de que es difícil encontrar el embarcadero y de que solo hay una placa con información muy básica.



El puerto está vinculado con la investigación “Lava Jato” (lavado de autos), sobre corrupción a los más altos niveles. Por ejemplo, Eduardo Cunha, quien encabezó la campaña a favor de un juicio político que le costó la presidencia a Dilma Rousseff, está siendo investigado bajo sospecha de que recibió 16 millones de dólares en coimas relacionadas con la renovación del puerto, la cual costó 4.000 millones de dólares a la ciudad.



El ex alcalde de Río Eduardo Paes también está siendo investigado por sobornos vinculados con la renovación del puerto. A pesar del escándalo, el nuevo puerto es considerado uno de los pocos legados positivos de los juegos olímpicos.



La aplicación, que ha sido descargada más de 2.000 veces hasta ahora, cuenta estas y otras historias a partir de textos, ilustraciones, fotografías, audio, video y un mapa.



“Empiezas a caminar por la zona del puerto y recibes acceso a las historias del pasado”, dijo Mariana Simoes, otra periodista de la Agencia Pública que colaboró en el proyecto.



“Te alienta a caminar y a descubrir la zona, nuestro pasado, a medida que pasas por esos lugares”.