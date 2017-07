Escaneo podría cambiar tratamiento para pérdida de memoria

WASHINGTON, D.C (AP)

Un nuevo estudio indica que para un número sorprendente de pacientes cuyos problemas de memoria son difíciles de diagnosticar, las tomografías PET pudieran llevar a cambios de tratamiento.



Las conclusiones, reportadas el miércoles, son la primera mirada a un vasto estudio en curso en Estados Unidos para determinar si el programa Medicare debería comenzar a pagar por escaneos especializados que detectan un indicador importante de Alzheimer: una placa senil llamada amiloide.



El mal de Alzheimer es la forma más común de demencia y los síntomas clásicos junto con un examen de memoria suelen bastar para un diagnóstico confiable.



Pero síntomas inusuales pudieran indicar otra forma de demencia que, aunque no tiene cura, requiere otro tipo de tratamiento de los síntomas.



Y, en el otro extremo del espectro, es difícil determinar si una pérdida ligera de memoria es un indicio temprano de Alzheimer, un padecimiento más tratable, como depresión, o incluso algo tan simple como declinación normal por envejecimiento.



"No somos lo suficientemente precisos”, dijo el doctor Gil Rabinovici, de la Universidad de California en San Francisco, que encabeza el nuevo estudio.



"Los pacientes saben que algo anda mal. A menudo pueden sentir que no se trata de envejecimiento normal”, añade. Sin una prueba clara, “los médicos se muestran renuentes a ofrecer diagnósticos”.



Hasta hace unos pocos años, la acumulación de amiloides solo se podía descubrir en las autopsias. Los PET del tipo más viejo solamente muestran qué región del cerebro parece más afectada, algo de poca ayuda.



Aún así, no está claro cómo usar mejor los nuevos escaneos detectores de amiloides, que cuestan hasta 6.000 dólares. Si hay pocos amiloides, los exámenes pueden descartar Alzheimer.



Pero ancianos cognitivamente saludables pueden tener acumulaciones de amiloides y actualmente Medicare no paga por nuevos escaneos, aparte de en unos pocos estudios.



Uno de esos estudios es IDEAS, que examina el impacto de los nuevos PET en más de 18.000 beneficiarios de Medicare. Para inscribirse en el estudio, los pacientes deben tener una demencia atípica sin causas claras o algo conocido como MCI, una discapacidad cognitiva moderada de causas indeterminadas.



Los investigadores examinan si los planes de tratamiento prescritos por los médicos inicialmente fueron alterados por los resultados del PET.



Eso sucedió en dos terceras partes de los casos, de acuerdo con conclusiones preliminares derivadas de los primeros 4.000 pacientes en registrarse.



La mayoría de los cambios consistieron en medicamentos que pueden aliviar temporalmente los síntomas de Alzheimer, dijo Rabinovici, que presentó las conclusiones en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer en Londres.



Los escaneos encontraron que 70% de los pacientes de demencia tenían la acumulación de amiloides, resaltando quiénes necesitaban esas drogas y quiénes no.