Rechaza Conacyt sofocar creatividad de investigadores en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Profesores e investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) publicaron una carta el 10 de julio en la que acusan al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de sofocar la capacidad creativa de los investigadores y de excluir a las grandes mentes de los esfuerzos en torno al avance de la ciencia en México.



En esta carta, dirigida a Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt, también se critica la reciente decisión del Consejo de cambiar la plataforma para el llenado de los Currículum Vitae Único (CVU) y de otros informes.



De acuerdo con la carta, "esta nueva plataforma busca homogeneizar la información, encasillando de manera excluyente el trabajo y la trayectoria académica de los investigadores".



A través de un comunicado, el Conacyt explica que "el cambio de plataforma se motivó en gran medida a la incapacidad de la plataforma anterior (People Soft) para generar reportes sobre los usuarios al carecer, en muchos casos, de información estandarizada dado que era una plataforma de captura libre.



Además, mucha información capturada en la plataforma People Soft estaba incompleta debido a que una buena parte de los usuarios dejaban campos sin llenar. En contraste, esta nueva plataforma busca homologar la información, no sólo de los investigadores, sino de todas las personas apoyadas por el Conacyt, a través del uso de catálogos oficiales".



La institución pública asegura que para ellos es "primordial fomentar entre sus investigadores las labores propias de la investigación sobre otro tipo de tareas.



Los diversos programas existentes, como el Sistema Nacional de Investigadores, dan cuenta de ello. No obstante, la importante tarea de construir un CVU estandarizado, que funcione como una fuente de información estratégica para el sector de CTI, hace inevitable que algunos beneficiarios deban registrar la información que no se logró importar de la plataforma anterior".



En el comunicado también se afirma que, de acuerdo con sus datos, al nuevo CVU han ingresado 196 mil 206 usuarios. "Debe destacarse que la proporción de la población del CIESAS que ha registrado, al menos, un ingreso al CVU es baja en comparación con otras instituciones similares".



Con relación a los aspectos que el CIESAS enfatiza en la carta publicada, Conacyt comenta lo siguiente:



1. El CVU retoma los catálogos oficiales (del Inegi) para instituciones y universidades públicas. Además, se rescataron las instituciones extranjeras que tuvieron registro en la antigua plataforma del CVU.



Dado que dicho catálogo no es exhaustivo, especialmente con las instituciones privadas o extranjeras, se puso a disposición de los usuarios la opción de enviar un correo con la solicitud de integrar las instituciones que falten y deban agregarse al catálogo.



Se ha dado respuesta diariamente a todas las solicitudes, sin dejar fuera ningún requerimiento de institución pública, privada o extranjera.



El procedimiento a seguir se encuentra detallado desde el lanzamiento del CVU en el documento de preguntas frecuentes publicado en el portal del Conacyt:



https://www.conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/servicios_enlinea/2017cvu....



Ninguna publicación de ningún usuario queda excluida del CVU, pues la plataforma permite capturar libremente los artículos publicados en cualquier año, editorial e institución, aun si no cuentan con información deseable como los números de ISBN o ISSN.



2. Los números de ISBN o ISSN son datos que el Conacyt necesita para la localización más eficiente de las publicaciones que se registran. Aunque son campos que están marcados como obligatorios, el Conacyt ha expresado la posibilidad de añadir la leyenda “no tiene” o “está en trámite” a las publicaciones que no cuenten con dicha información.



La trayectoria curricular registrada en la plataforma de People Soft no se borra ni se pierde. Toda la información de los usuarios de CVU queda resguardada en People Soft.



Con el cambio a la nueva plataforma, una parte de la información de People Soft no pudo recuperarse debido a que la nueva plataforma contempla el uso de catálogos que la anterior no tenía, por lo que no se logró el empate.



Sin embargo, todos los usuarios tienen disponible la visualización de su CVU anterior en la nueva plataforma, para consulta inmediata, en cualquier momento.



3. A pesar de que la cédula profesional es un requisito para ejercer muchas de las actividades profesionales en el país; a petición de los investigadores, el campo de cédula profesional ya no es un campo obligatorio en el CVU desde el 10 de mayo de este año, es decir, dos días después del lanzamiento de la plataforma.



4. El nuevo CVU tiene espacio para registrar información de vinculación tanto con el sector productivo como con el sector social.



Para el Conacyt la interacción del sector académico con otros sectores, como el productivo o el social, es crucial para el desarrollo del país. Por ello, es importante contar con datos que den cuenta del estado de dichas interacciones entre sus beneficiarios.



Pero esto no prejuzga las probabilidades de un postulante para recibir un apoyo, pues esto depende de los criterios que cada Fondo o Programa determine.