Ex miembro de la CIA es acusado de filtrar datos a WikiLeaks

(Tomada de la Red)

Un ex funcionario de operaciones de espionaje cibernético de la CIA fue inculpado el lunes por aportar a WikiLeaks programas de piratería en una de las mayores filtraciones en la agencia de los últimos años.Joshua Schulte, de 29 años, fue acusado de aportar información no especificada sobre la capacidad de la CIA para recolectar información a un grupo identificado como "Organization-1" el cual la divulgó en internet.Aunque los documentos judiciales no dan detalles, documentos previos del abogado de Schulte indicaban que la investigación involucraba la filtración a WikiLeaks de "Vault 7"; una serie de herramientas de piratería que incluye "malwares", troyanos y virus utilizados por la CIA para sus operaciones de espionaje.En marzo de 2017 WikiLeaks empezó a divulgar 8.761 documentos de Vault 7 lo que generó bochorno en la agencia estadounidense y le proporcionó a piratas aficionados o profesionales herramientas iguales a las que utilizan los espías de la CIA."La fuente quiere iniciar un debate público acerca de la seguridad, creación, uso, proliferación y control democrático del armamento cibernético", dijo entonces WikiLeaks.Esa divulgación significó revelar uno de los mayores secretos de la principal agencia estadounidense de espionaje, indica Informe21 Desde entonces funcionarios estadounidenses dice que la divulgación de Vault 7, sumada a la difusión de comunicaciones privadas de la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton en 2016, mostró que WikiLeaks sirve a servicios extranjeros de inteligencia.Schulte fue considerado sospechoso desde el inicio de la investigación pero fue discretamente acusado en setiembre de 2017 por almacenar pornografía infantil en su computadora.Este lunes un jurado lo inculpó de 13 cargos relacionados al robo y filtración de información clasificada como secreta y pornografía infantil.Schulte "traicionó as su nación y pura y simplemente violó a sus víctimas.", dijo William Sweeney Jr, director asistente en funciones del FBI."Como empleado de la CIA Shulte juró proteger a su país, pero lo puso en peligro al transmitir información clasificada", añadió.